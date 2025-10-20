El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El físico y académico José Manuel Sánchez Ron, ganador de la XXXVI edición del Premio Internacional Menéndez Pelayo. DM

El físico José Manuel Sánchez gana el Premio Internacional Menéndez Pelayo por su «difusión de la ciencia»

El reconocimiento, que en ediciones anteriores recayó en Mario Vargas Llosa, Aurora Egido, Mario Benedetti, Maria Victoria Camps, o Álvaro Pombo, está dotado con 20.000 euros y la Medalla de Honor de la UIMP

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:05

Comenta

El físico y académico José Manuel Sánchez Ron ha sido reconocido este lunes, por unanimidad, con la XXXVI edición del Premio Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ... por su «ingente labor en el estudio y difusión de la ciencia y su historia desde un enfoque pluridisciplinar y holístico que hace reconocible su papel como pieza clave de la cultura y el humanismo».

