El físico José Manuel Sánchez gana el Premio Internacional Menéndez Pelayo por su «difusión de la ciencia»

El físico y académico José Manuel Sánchez Ron ha sido reconocido este lunes, por unanimidad, con la XXXVI edición del Premio Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ... por su «ingente labor en el estudio y difusión de la ciencia y su historia desde un enfoque pluridisciplinar y holístico que hace reconocible su papel como pieza clave de la cultura y el humanismo».

Según indica la institución académica en un comunicado, este galardón, que otorga la Universidad desde 1987, pretende distinguir a destacadas personalidades en el ámbito de la creación literaria o científica, cuya obra escrita presente una «dimensión humanística capaz de evocar, en nuestros días, la figura del insigne humanista y escritor cántabro Marcelino Menéndez Pelayo».

La entrega del premio se llevará a cabo, como es tradicional, en un acto académico organizado por la UIMP que se celebrará «antes de que acabe el año», tal y como confirman desde la propia universidad a este periódico.

El jurado, presidido por la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades de la UIMP, Matilde Carlón, destacó de Sánchez Ron (Madrid, 1949) que su maestría combina «con un altísimo conocimiento técnico con un lenguaje claro y ameno que permite acercar la ciencia y su apreciación a los ciudadanos de forma brillante y comprometida con el avance del conocimiento y el progreso social».

Anteriormente, el galardón recayó en figuras como Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Aurora Egido, Mario Benedetti, Maria Victoria Camps o Carlos Fuentes, entre otras personalidades. La lingüista mexicana Concepción Company y el escritor y Premio Cervantes 2024, Álvaro Pombo, fueron los dos últimos galardonados.

La candidatura de Sánchez Ron fue propuesta por el escritor y académico Luis Mateo Díez, que obtuvo el Premio Cervantes en 2023. El resto de integrantes del jurado fueron el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado; el escritor Álvaro Pombo como ganador del Premio Internacional Menéndez Pelayo, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Isabel Durán; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director de la Fundación Banco Santander, entidad patrocinadora del galardón; e Isabel Durán, catedrática de Literatura Norteamericana de la Universidad Complutense de Madrid. Mientras, Beatriz Casas actuó como secretaria del jurado con voz, pero sin voto.

José Ramón Sánchez Ron

José Ramón Sánchez Ron es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Física por la Universidad de Londres. El galardonado también es desde 1994 catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que antes fue profesor titular de Física Teórica.

Además, el madrileño forma parte de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales como académico y es numerario de la Académie Internationale d' Histoire des Sciences y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Igualmente, desde 2003 es miembro de la Real Academia Española, en la que ocupa el sillón G y donde desempeñó, entre 2015 y 2023 el cargo de vicedirector de la Junta de Gobierno.

Su preocupación por la recuperación de los libros clásicos de la ciencia se ha manifestado en la dirección de colecciones como Clásicos de la Ciencia (Círculo de Lectores) y Clásicos del Pensamiento (CSIC), así como en la edición, llevada a cabo por él mismo, de obras de científicos como Albert Einstein, Galileo Galilei, James Clerk Maxwell, Charles Darwin, David Hilbert, John von Neumann, Erwin Schrödinger, José Echegaray o Blas Cabrera.

Sánchez Ron también es autor de una extensa bibliografía recogida en más de cuatrocientas publicaciones, la mayoría en el campo de la historia de la ciencia (preferentemente de la física de los siglos XIX y XX), pero también en la física teórica y la filosofía de la ciencia.