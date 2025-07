«Jamás hago series didácticas, las hago para que la gente lo pase de miedo»

Mada Martínez Santander Lunes, 21 de julio 2025, 07:22 Comenta Compartir

La ficción nos ayuda a llegar donde la ciencia, en este caso la historia, no puede (ni debe) llegar. Prueba de ello es esa escena de la serie 'El Ministerio del Tiempo' que muestra a Lorca en el año 1979, en las cuevas del Sacromonte de Granada, escuchando a Camarón cantar los versos de 'La leyenda del tiempo'. «Es mi poema. ¿Tantos años después se acuerda España de mí?», le pregunta asombradísimo el poeta a Julián, el agente de este singular Ministerio que le ha acompañado en su viaje al futuro. Julián asiente, Lorca sonríe entre feliz y estupefacto, y la escena prosigue con estos versos de fondo: «El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero/ flotando como un velero». Es casi imposible mayor emoción.

Este momento imaginario y de una viralidad recurrente es obra de Javier Olivares, guionista, productor y artífice de otros exitazos como 'Isabel', la multipremiada serie sobre Isabel la Católica, o de 'Ena', dedicada a otra reina, Victoria Eugenia de Battenberg, y rodada precisamente en el Palacio de La Magdalena, donde Olivares participó la pasada semana en un encuentro sobre 'Patrimonio cultural'. Armado con un cargamento de «filminas», de referencias históricas, de anécdotas de rodajes o de extractos hilarantes de conversaciones mantenidas con cargos televisivos, Olivares vino a contar a la UIMP que las películas y series como las suyas son un fantástico escaparate para el patrimonio. Esas escenas fantásticas del 'Ministerio' –muchas de ellas creadas junto con su hermano Pablo, fallecido–, como la mencionada de Lorca, o la de Velázquez flipando en el Prado ante su cuadro de las 'Meninas', o la del agente Julián recitándole el 'Maneras de vivir' de Leño a Lope de Vega son una forma efectiva y «entretenida» de hacerlo.

Entretener es su objetivo. Olivares lo dejó claro en Santander. «Yo jamás hago series didácticas, solo lo hago lo mejor que sé. No hago series para divulgar, eso no está en mi cabeza [...] Hago series para que la gente se lo pase de miedo, se divierta, se entretenga», expuso ante los alumnos del curso dirigido en Santander por José María Pérez 'Peridis'. No obstante, eso no impide que el también artífice de 'Victor Ros' aplique el máximo rigor histórico a sus proyectos. «Lo que mucha gente no sabe es que, en primer lugar, un guionista es un documentalista». Olivares investiga y extrae diálogos y escenas de cartas autógrafas, de diarios, tratados y demás documentos oficiales, de tesis, o de artículos de periódico. De hecho, una nota en diario le hizo cambiar de arriba abajo el planteamiento de 'Ena', estrenada en Portugal y Finlandia, pero no en España, tal y como recordó Olivares en la UIMP.

Su rigor ha sido admitido por los historiados, que según celebró, le invitan de vez en cuando a sus congresos. Por otro lado, sus compañeros de sector han reconocido con 'ondas' o 'fotogramas' la buena factura de sus creaciones.

Por eso Olivares no acaba de entender los vaivenes en las parrillas que han vivido, lamentó, algunas de sus series. Tampoco tiene una explicación clara acerca del limbo en el que se encuentra 'El Ministerio del Tiempo', que tras cuatro temporadas y una legión de 'ministéricos' deseosos de aventuras ambientadas en la historia de España, no saben a qué atenerse. Cinco años después de la última tanda de episodios, «no estamos cancelados», pero tampoco hay fecha de regreso. ¿Por qué?

Lamentos y preguntas aparte, Olivares es un entusiasta del género, de la miniserie y la serie históricas –no confundir, precisó, con una de época–. «Es posible hacer buenas series» en España, aseguró con su filmografía en la mano. Y más que posible, vino a decir, es necesario. «Lo importante es que se hagan series españolas que cuenten cómo somos los españoles», es decir, que no sean intercambiables o superficiales. En este sentido, le pidió más arrojo a RTVE, ya que echa en falta sus «adaptaciones de teatro de los autores más complejos», o las «entrevistas con Cortázar» y otras grandes escritores. «Sabías que Borges no eran unas ciruelas».

Con series históricas como las suyas se pueden rescatar del olvido personajes como Emilio Herrera Linares, que, en muy resumidas cuentas, fue el inventor de la escafandra estratonáutica, es decir, del primer modelo de traje espacial de la historia. Lo creó en 1930. A Olivares le parece un tipo leal «por encima de todo», un buen ejemplo. Pues bien, a este «genio de la aeronáutica»; portada de los periódicos por sobrevolar el Estrecho de Gibraltar; diseñador de un puente aéreo entre Europa y América con zepelines –idea que ejecutó una empresa alemana–; anfitrión de Albert Einstein en 1923, y a quien la NASAquiso fichar por mucho dinero –lo rechazó porque no le aseguraron que la bandera española ondearía junto a la estadounidense una vez se llegase a la Luna–, a este personaje le da su espacio 'El Ministerio del Tiempo'. En un momento del capítulo, muestran a un Emilio niño que, preguntado por lo que quiere hacer en la vida, responde: «Yo quiero volar».

Tener clara el perfil que se quiere trazar de cada personaje es clave. A veces hay que defender la posición. A Olivares le pasó con Isabel I de Castilla: había quien quería que se la retratase como una santa; otros, como un demonio. Él explicó que su punto era contar a «la mujer que, con apenas 20 años, gobernó el Reino de Castilla en el siglo XV [...] ¿Cuántas mujeres han reinado así? Si eso es poco tema...».

También le propusieron que los agentes del 'Ministerio' viajaran en el tiempo en traje de neopreno. Y otra vez le pidieron explicaciones sobre el estado de las puertas que conducían a cada momento histórico: había quien no entendía su aspecto avejentado. «¿Y qué respondes a eso? Nada, sigues trabajando», compartió entre risas. Olivares de hecho también dio a conocer el secreto de su escritura. «Siempre escribo pensando en una frase que dijo Martirio: el que se emociona piensa».