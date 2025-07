«Íñigo Losada es sinónimo de ciencia e innovación en cambio climático»

M. Martínez Santander Miércoles, 9 de julio 2025, 19:45 Comenta Compartir

No es frecuente que la UIMP dedique la sala de billar de la segunda planta del Palacio de La Magdalena a sus actividades lectivas de verano, pero la nueva edición del curso sobre 'Creadores santanderinos y cántabros' ha llenado de alumnos esta estancia con vistas a la bahía de Santander, un lugar, por otro lado, íntimamente ligado al personaje que centra este año el debate en la Menéndez Pelayo: el investigador Íñigo Losada.

Organizado por la Asociación Cultural Plaza Porticada y el Ayuntamiento de Santander, el encuentro pretende cruzar (más de una vez) la trayectoria del catedrático, director científico del Instituto de Hidráulica (IH) Cantabria, Premio Nacional y «referente mundial en ingeniería costera» con las políticas institucionales, las medidas del sector privado y las respuestas a nivel social que se aplican ante la emergencia climática. Raúl Medina, director general del IH y codirector de este curso, cree que el cruce será fructífero puesto que «Losada es sinónimo de ciencia e innovación en cambio climático», según lo definió este miércoles en la apertura del encuentro, un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz; Elena García Botín, presidenta de Plaza Porticada; Javier Rodríguez, vicerrector de la UIMP, y el propio Losada. La alcaldesa incidió en su faceta de pionero «que ha situado a la ciudad en el mapa internacional de la ciencia, y que representa el tipo de liderazgo que se necesita para afrontar los efectos del cambio climático con rigor, innovación y vocación de servicio público». Díaz coincidió en esa condición de «referente mundial», que ha llevado sus soluciones basadas en la naturaleza» a decenas de bahías y entornos costeros como el que se observa desde la sala de billar de La Magdalena. No en vano, Losada acumula más de dos décadas de investigación en resiliencia climática, «más de 200 artículos científicos» y «más de 100 proyectos de investigación», precisó su compañero Medina.

La figura de Losada propiciará el debate en la UIMP hasta este jueves desde distintas perspectivas: los seguros, los colegios profesionales, la industria y las empresas, la ingeniería civil, la academia –el IH y la Universidad de Cantabria (UC) estarán representados–, la IA y un largo etcétera. «A lo largo de tres días vamos a ver cómo el eje 'Losada' y el eje 'sociedad' –ambos vertebran el curso– se juntan muchas veces», aseveró Medina.

La jornada inaugural se centró en el sector bancario español. Entre otros, participó la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, que consideró que si bien el sistema ha «avanzado mucho» en los últimos años «queda mucho por avanzar todavía» en la 'economía del cambio climático.' Elaborar informes económicos en perspectiva en este ámbito implica una manera de trabajar prospectiva –y no retroactiva–, ya que no existen datos históricos sobre los fenómenos de la crisis climática. Hay que desarrollar, por tanto, metodologías nuevas que «no son fáciles» y que están, muchas veces, a falta de datos, por lo que valorar el riesgo que corre un cliente que no cuenta con información precisa, «al final, te resulta difícil», dijo Núñez, que compartió mesa redonda con José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea.

La frase «Hace veinte años, la sociedad era una mera espectadora del cambio climático, pero ahora es un actor protagonista» Raúl Medina Director general del IHCantabria

Núñez llamó a las entidades a tener en cuenta el cambio climático como cualquier otro riesgo financiero, que además también puede ser un riesgo de mercado. La recomendación forma parte de las guías han puesto en circulación el Banco de España o el Mecanismo Único de Supervisión de la UE. Por su parte, Campa valoró que los bancos «no financian otra cosa» que en lo que la sociedad invierte, por lo que «no deben ser ni verdes ni marrones». «Si la sociedad está invirtiendo en sectores no verdes, los bancos están financiando sectores no verdes» y viceversa, recalcó.