«En la música del poeta el ritmo lo marcan la palabra y las emociones»

Son muchos los elementos que me hacen ser feliz por estar en Santander», dice Ignacio Elguero. Acudir a la llamada de la Menéndez Pelayo cuando ... el verano comienza su lenta despedida, es «siempre enriquecedor». Elguero estuvo en la Magdalena con un doble perfil. Como director de iniciativas culturales en el curso que imparte cada año RTVE, y como autor, para cerrar la temporada de Veladas Poéticas de esta edición.

Celebra el Elguero periodista la apuesta conjunta establecida entre la universidad y la cadena pública, una «colaboración fructífera que ha dado grandes resultados», uniendo la labor divulgativa y didáctica hacia el alumnado.

El poeta llegó tras un silencio prolongado. Doce años ha tardado en publicar 'Humano', que veía la luz en 2023, culminando la trilogía compuesta por 'Siempre' y 'Materia'. Como curiosidad, antes de comenzar su periplo por la capital, el primer lugar donde presentó el poemario, Premio Francisco de Quevedo, fue Torrelavega. Y puestos a pedir, le gustaría hacerlo en Noja, donde se hunden sus raíces familiares y los recuerdos de su infancia y que está muy presente en sus visiones del paisaje. «Me llena de honor y de orgullo estar cerrando estas Veladas Poéticas», reconoce.

'Humanos' es un retrato de la condición humana, que trata de explicar o entender el lenguaje de la naturaleza de las cosas. Aquello que nos hace ser lo que somos. «Todo lo que de alguna manera interacciona para colocar las emociones en primer plano». La actualidad que rige la profesión periodística es muchas veces fuente de información para el poeta, explica Elguero, «pero yo trato de indagar en zonas más profundas, de rastrear el paso del tiempo, la relación del hombre con la naturaleza, con el concepto de fe, con la idea de la ausencia, del olvido, de los miedos…». También se adentra en el territorio de la infancia y «todo eso muchas veces se encuentra en la propia vida y lo que ha ido también recogiendo con su propia generación», expone.

RTVE prepara el centenario de la Generación del 27 con un formato que incluirá la participación del FIS

Reconoce que para escribir poesía necesita «cierto silencio vital». No una burbuja, pero sí un tiempo consigo mismo. Cita a Leopoldo de Luis, quien afirmaba que «escribir poesía es respirar por la herida», la propia, pero él necesita ese aislamiento para crear, consciente de la parte dolorosa de esa creación poética que puede surgir de un chispazo. Defiende que hay que dejar tiempo para leer y meditar, atento a que, de pronto, en el coche, en una plata, «te venga una especie de luz». A partir de esa idea tocará tirar y tirar. Lo compara con aquellos libros que se pusieron de moda hace unos años en los que había que fijar la mirada para que surgiera la imagen en 3D. «Con el poema ocurre lo mismo». Y es que, «la poesía es inspiración, pero también es trabajo». Desde que surge la idea hasta que culmina el poema, «tras limarlo poco a poco, te puede llevar años». Más de una década, como le ha ocurrido a él.

Al frente de su área dentro de RTVE el mayor reto al que se enfrenta Elguero es «seguir buscando fórmulas para ofrecerle a la sociedad iniciativas culturales interesantes en las que pueda participar de alguna manera». Ahora tienen entre manos el centenario de la Generación del 27, en diversos formatos y uniendo fuerzas con diferentes instituciones, entre ellas, el próximo año, el Festival Internacional de Santander. Desde su veterano programa 'La Estación Azul', cuya base siempre ha sido la poesía, ofrecen al oyente «la mejor literatura posible», máxime cuando «en España los nuevos escritores nos van dando sorpresas agradables». También en torno a la efeméride que están planificando «una de las grandes apuestas»; preparan una serie sonora, que se publicará también en formato antología, que se llamará '27 del 27', en la que participarán otros tantos poetas menores de 30 años que evocarán a algunos de los poetas de laureada generación. «Los que consideramos que van a ser los grandes poetas del futuro». El proceso de selección ha sido complicado porque, afirma, «hay mucha gente que escribe bien».

Señala Elguero que la palabra nace con música y se ramifica en distintas sensaciones. «En la música del poeta, además de la palabra, el ritmo lo marcan las emociones». Admirador confeso de Tintín, que «me enseñaba a manejar desde crío la imaginación y a imaginar», sumido en historietas de investigadores y del que destaca «el lirismo de sus imágenes y relaciones interpersonales», espera que quienes acudieron a su recital, salieran del Palacio «creyendo lo que les he contado, sintiendo lo que yo he sentido y haciendo suyos los poemas».