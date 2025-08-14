Una oda al libro en la investidura de Irene Vallejo como honoris causa de la UIMP La filóloga y escritora zaragozana se incorporó al claustro de la universidad con una reivindicación de la lectura y su valor

Pilar González Ruiz Santander Jueves, 14 de agosto 2025, 16:27 Comenta Compartir

«Nunca imaginé que me vería aquí», señaló Irene Vallejo al tomar la palabra en el Hall Real, tras ser investida doctora honoris causa de la UIMP. La filóloga y escritora no dejó de sonreír ni un momento, en un acto, este mediodía, que fue una reivindicación del libro y la lectura como herramienta de libertad y resistencia.

Unos quince minutos más tarde de lo previsto, el cuerpo claustral entró en la sala, dando paso a continuación a la homenajeada, que entró acompañada por el autor de su laudatio, Emilio del Río. «Irene Vallejo –dijo– encarna muchos de los valores de esta casa: pasión por el saber o capacidad de acercar la cultura al gran público». Y jugando a la etimología que tan bien conoce unió dos conceptos: la alabanza merecida (laus laudis) y la corona de quienes enriquecen nuestra lengua y espíritu (laurus).

Intrigada y fascinada desde niña por esas mismas etimologías, como reconoció, la nueva doctora quiso rendirles homenaje: «Nos revelan un universo de metáforas y poesía agazapadas en el mundo cotidiano». Reivindicó, además, «el placer de trepar por el árbol genealógico de las palabras hasta llegar a su raíz».

Así, como expuso, lectura tiene que ver con elección, con albedrío, «lo que parece confirmar que los libros, pueden hacernos más libres, porque tras su portada, todos los rumbos son posibles». Como ha desarrollado en su libro, 'El infinito en un junco', la lectura, en conversación con otras mentes, «nos enseña a elegir mejor»; en los surcos de las líneas que forman los párrafos, «recolectamos ideas que no habríamos pensado por nosotros mismos». «La inteligencia misma resulta ser una especial sutileza lectora», defendió.

Agradeció Vallejo «el empeño» de la universidad por destacar el rol intelectual de las mujeres. «Uno de los objetivos de mi investigación era rescatar el papel de las matriarcas, muchas de ellas tan aparcadas». En el «palpitante mundo actual», alertó la zaragozana de que «si cunde el individualismo, todos perdemos; somos un tapiz de hebras entretejidas. Somos el destino de los demás».

Además, reivindicó la importancia de las universidades públicas porque «todo el mundo merece aprender, por lo que son la universidad de todos, la casa común».

«Nos hace felices ver cómo los antiguos alumnos regresan convertidos en maestros», destacó el Rector

Tras brindar «por la sabiduría infinita de la alegría», el encargado de cerrar el acto, Carlos Andradas, rector de la UIMP, destacó cómo desde la institución «nos hace felices ver cómo los antiguos alumnos regresan convertidos en maestros» defendiendo que «leer es siempre un acto de resistencia y la cultura el mejor antídoto contra la barbarie».

El trabajo de Vallejo, continuó, «nos ha deleitado y emocionado. Nos ha hecho vibrar con ese milagro coral que ha supuesto la lectura y la escritura. Ha emocionado a millones de lectores en todo el mundo, despertando la curiosidad de leer y nos ha hecho conscientes de la trascendencia de ese objeto».