Senderos culturales del tiempo

Repensar Europa es un sano ejercicio al que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo dedicará la penúltima semana de actividad de los cursos. En realidad su ... programa cultural, que madrugó con la huella de Chillida el 16 de junio, es un continuo viaje cruzado de relatos, testimonios y convocatorias en los que se invita a una reflexión en el tiempo sobre el presente a través de diversos lenguajes. Las propuestas expositivas de este verano , desde ese 'Consejo al espacio' del escultor vasco que preside la vida en La Magdalena, suponen un recorrido plural, de la fotografía a la pintura, que incide en ese trayecto abierto por los diversos caminos de la creación.

La semana en la que se despiden las Veladas Poéticas y regresan los Martes Literarios con las voces de Ignacio Elguero y María Belmonte, respectivamente, se abre con la proyección de un documental musical, integrado en el programa del Festival Internacional de Santander dentro de las colaboraciones que la UIMP mantiene con diversas entidades. La cita, en la sala Pereda del Palacio de Festivales. 'El Género Chico,' subtitulada «juguete cinematográfico lírico en un acto', dirigida por Samuel Alarcón, recorre los pormenores de la que fue primera gran industria cultural española. A finales del XIX, el género chico se convirtió en el entretenimiento por excelencia de los españoles cruzando el Atlántico y los Pirineos para escucharse por todo el mundo. El martes vuelve el veterano ciclo de la tribuna literaria con la participación de María Belmonte. La escritora, historiadora y antropóloga bilbaína ha ejercido profesionalmente como traductora, tanto técnica como literaria, en este caso de autoras como Helen Oyememi, Elizabeth Bowen o Helena Attlee. Es autora de 'Peregrinos de la belleza. Viajeros por Italia y Grecia', 'Los senderos del mar. Un viaje a pie', ' En tierra de Dioniso. Vagabundeos por el norte de Grecia' y 'El murmullo del agua. Fuentes, jardines y divinidades acuáticas'.

Esa misma jornada se despide el ciclo de Cine de verano desde el Anfiteatro exterior y el Auditorio del Centro Botín, con la proyección de la película 'Flow' del director Gintz Zilbalodis de Letonia, que obtuvo el Globo de Oro y el Óscar. La nueva entrega del 'Ciclo de conferencias: En Contexto', el miércoles 27, tendrá como protagonista al físico y meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas. Destacan sus trabajos como divulgador. Es autor, entre otros, de 'Los cielos retratados' y 'Nuestro reto cimático'. La semana se cierra con la despedida de esta edición de las Veladas Poéticas que coordina el editor y poeta cántabro Carlos Alcorta. Ignacio Elguero (Madrid, 1964), poeta, escritor y periodista, autor de la trilogía 'Siempre', 'Materia' y' Humano' (Hiperión) es la última voz de las Veladas que tiene lugar en el Hall Real.

Este año se cumple un cuarto de siglo del espacio radiofónico emblemático que fundó junto al poeta Javier Lostalé, en RNE: La estación azul. Actualmente es director de iniciativas culturales de RTVE. Y es autor de otros poemarios como 'Los años como colores', 'Cromos' o 'El dormitorio ajeno' y varios premios como el Claudio Rodríguez, o el Nacional al fomento de la lectura. El calendario expositivo mantiene su agenda abierta. 'Evocaciones Simbólicas: Una mirada contemporánea sobre el Museo del Prado' se exhibe hasta el 15 de septiembre en el Palacio de Caja Cantabria, en Santillana del Mar. Las fotografías de Ruth Orkin, 'New York-New York', permanecen hasta el 18 de octubre en el Centro de Documentación de la Imagen de Santander. Las pinturas de Juan Uslé en 'Breathing Bay' habitan en el Palacete del Embarcadero hasta final del verano. El día 28, no obstante, llega a su fin la muestra fotográfica 'Martin Gusinde, Chile. Voces de la Patagonia' de la Fundación Chile-España, que se exhibe en la Biblioteca Central.