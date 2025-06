Utopías de danza, música y arte visual

Guillermo Balbona Santander Lunes, 30 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Lucía Lacarra, Rodrigo Cuevas, Cristina Oñoro, Naia del Castillo y Aitor Ortiz son algunos de los nombres propios de la profusa actividad cultural prevista esta ... semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La danza neoclásica y contemporánea, la reflexión artística, el ensayo narrativo y la música encuentran su lugar en el mundo desde hoy en los espacios UIMP de La Magdalena y en centros de la ciudad y la región, fruto del vinculo de la Universidad con las instituciones cántabras. Hoy lunes en el Paraninfo, dentro del ciclo de conferencias 'En contexto', se funden el testimonio y el debate en 'Miradas fotográficas del Museo del Prado', en referencia a la muestra 'Evocaciones simbólicas' que, desde mayo y hasta septiembre, se exhibe en el Palacio de la Fundación Caja Cantabria de Santillana del Mar. Las aproximaciones visuales, semejanzas o similitudes, mediante proposiciones e iluminaciones, a modo de diálogo, entre la colección fotográfica de la Fundación de Amigos del Prado y obras de arte y objetos de artes decorativas del fondo de la entidad cántabra constituyen la seña de identidad de esta cita comisariada por Inés Cobo. En la convocatoria de hoy la escultora y fotógrafa Naia del Castillo, el fotógrafo Aitor Ortiz y la propia Inés Cobo, se adentrarán en esas correspondencias. En orden cronológico la tribuna de los Martes Literarios recibe mañana a la escritora, docente e investigadora Cristina Oñoro (Madrid, 1979) cuyas líneas de investigación giran alrededor de la literatura escrita por mujeres, la narrativa, o las relaciones entre filosofía y creación literaria. Autora del ensayo 'Enrique Vila-Matas. Juegos, ficciones, silencios', Oñoro construyó en 'Las que faltaban' un relato que desmonta las narraciones sobre la humanidad y derriba los discursos misóginos heredados. Ahora recala en la veterana tribuna con un libro en el que también Santander y la UIMP tienen su huella: 'El jardín de las americanas', historia real de amistad transatlántica en los archivos de la Residencia de Señoritas. La UIMP se traslada el miércoles a la sede de la Fundación Caja Cantabria para inaugurar el ciclo Escénicas en el Casyc con la presencia de Lucía Lacarra y Mathew Golding. La donostiarra, más de tres décadas sobre los escenarios desde que debutara en el Ballet de Víctor Ullate, considerada una de las principales figuras de la danza, ha sido bailarina principal de los ballets de Marsella, San Francisco, la Ópera de Múnich y Dortmund y ha logrado los principales premios como el Nijinsky, el Benois o el Nacional. Su trabajo 'In The Still Of The Night' fue galardonado con el Premio Max. Como es habitual en sus espectáculos, la danza se acompaña con piezas audiovisuales. «El arte cuando se fusiona, se eleva y se nutre», opina la bailarina. En el Casyc presenta 'Fordlandia': Partiendo del confinamiento en la pandemia, Lacarra y Golding idearon este espectáculo «onírico, con la intención de plasmar ese distanciamiento que ellos estaban viviendo como pareja artística y en la vida real». Así surgió un espectáculo multidisciplinar que aúna danza, música y arte visual.El jueves la UIMP hará entrega del Premio La Barraca a las Artes Escénicas, en su XVII edición, a Rodrigo Cuevas, cantante, compositor y agitador folclórico, como se define. El asturiano, creador de 'Manuel de Romería', fusiona la música tradicional, el folclore asturiano y ritmos modernos, como la electrónica o el reguetón, en actuaciones donde el humor y la performance son parte viva del espectáculo. Este verano protagoniza un doble concierto dentro de la programación del FIS. Ya el viernes, la celebración cultural se traslada a Las Llamas con el tradicional concierto inaugural a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP Ataúlfo Argenta, bajo la dirección de Vicent Pelechano. La programación se completa con las muestras temporales de fotografía, 'Chile. Voces de la Patagonia de Martin Gusinde'; y la citada 'Evocaciones simbólicas' en Santillana del Mar.

Temas

Danza

UIMP

Casalarreina

Arte

Música