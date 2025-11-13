El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ignacio Haya está al frente del nuevo Aula en la que el teatro, la danza y la música tejerán puentes entre la UC y la sociedad. Juanjo Santamaría

«La Universidad debe salir del margen académico y ser un mayor agente cultural»

El docente e investigador del Departamento de Educación se hace cargo del nuevo departamento, que integra las anteriores Aulas de Teatro y MúsicaIgnacio Haya Director del Aula de Artes en Vivo de la UC

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Doctor en Educación, docente e investigador en el Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria, Ignacio Haya (Santander, 1981) dirige el nuevo Aula de ... Artes en Vivo en esta misma institución académica. Este departamento, que sustituye y unifica las antiguos Aulas de Teatro y Música, se plantea como «un laboratorio de creación, reflexión y diálogo entre disciplinas». La nueva etapa arranca con una comisión artística que reúne a destacados profesionales del teatro, la danza y la música, como Rita Cofiño, Cristina Samaniego y José Santos y se presenta con una nueva edición, la XXXVI, de la Muestra Internacional de Teatro. Al margen de la docencia, Haya ha recibido formación de actor, ha participado en varias compañías y buena parte de su actividad investigadora explora el teatro como herramienta artística al servicio de la mejora social vinculada con su especialización en el Teatro Social.

