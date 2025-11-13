«La Universidad debe salir del margen académico y ser un mayor agente cultural»

Doctor en Educación, docente e investigador en el Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria, Ignacio Haya (Santander, 1981) dirige el nuevo Aula de ... Artes en Vivo en esta misma institución académica. Este departamento, que sustituye y unifica las antiguos Aulas de Teatro y Música, se plantea como «un laboratorio de creación, reflexión y diálogo entre disciplinas». La nueva etapa arranca con una comisión artística que reúne a destacados profesionales del teatro, la danza y la música, como Rita Cofiño, Cristina Samaniego y José Santos y se presenta con una nueva edición, la XXXVI, de la Muestra Internacional de Teatro. Al margen de la docencia, Haya ha recibido formación de actor, ha participado en varias compañías y buena parte de su actividad investigadora explora el teatro como herramienta artística al servicio de la mejora social vinculada con su especialización en el Teatro Social.

-¿Cuáles son los principales objetivos del nuevo Aula?

-El Aula de Artes en Vivo hereda parte de las actividades que se desarrollaban anteriormente en el Aula de Teatro y el Aula de Música. La idea de crear esta nueva estructura nace de la necesidad de que la extensión universitaria explore las artes en vivo y entienda la cultura como un encuentro entre artistas y público, en un aquí y un ahora irrepetibles. Nos inspiramos en el concepto francés de 'arts vivants', que alude a unas artes al servicio de la participación, la reflexión y la creación colectiva. Queremos que el Aula acoja propuestas diversas -teatro, danza, música, circo, performance- que interpelen al público y a la sociedad.

-¿El cambio de nombre implica también un cambio de filosofía?

-Lo que buscamos es desdibujar fronteras entre las disciplinas, abrir nuevos espacios de colaboración y tender puentes entre la universidad y la sociedad. El arte tiene esa capacidad de generar diálogo y pensamiento crítico, y la universidad debe favorecerlo.

-¿De qué manera se articula esa relación con la sociedad?

-Queremos que el Aula sea un lugar de encuentro entre artistas, estudiantes, profesorado y ciudadanía. Por eso, además de la programación escénica, impulsaremos talleres, laboratorios y proyectos participativos que conecten la práctica artística con temas de actualidad social y educativa. La idea es salir de los márgenes de la institución y hacer de la Universidad un mayor agente cultural activo en Cantabria.

-Dentro de esa herencia de la que hablaba está la Muestra Internacional de Teatro, que ha iniciado una nueva edición, y que es una 'joya' dentro de la programación escénica de la ciudad. ¿Qué va a ver el público en esta nueva edición?

-La programación se ha confeccionado desde el espíritu de la nueva Aula teniendo en cuenta la presencia y el trabajo fantástico de una comisión artística, que es un elemento nuevo. Hay una dirección, pero también hay un grupo de profesionales de reconocido prestigio en el teatro, en la danza y en la música que forman parte de la comisión artística que asesoran en tareas de programación, de selección de espectáculos y también en las actividades.Y en este caso merece la pena destacar la labor de Rita Cofiño, Cristina Samaniego a y José Santos y también, por supuesto, de nuestra vicerrectora de Cultura y de Transformación Social, Rebeca Saavedra. En esta edición de la Muestra y de manera muy intencional hemos planteado cuatro espectáculos y en dos de ellos el lenguaje artístico que vehicula el espectáculo es la danza y el movimiento. Lo hemos querido hacer para darle un mayor lugar a la danza en la apuesta que hacemos de programación.

La comisión «El Aula contará con el asesoramiento de tres profesionales de prestigio en danza, teatro y música»

Trayectoria «Soy incapaz de pensar en el teatro como un arte que explora un solo lenguaje»

- ¿Qué otras propuestas presentará este Aula a medio plazo?

-Continuaremos con actividades que han resultado siempre exitosas y que esta Aula, como te decía antes, quiere seguir manteniendo desde el concierto de Navidad de la Camerata Coral de la Universidad o el grupo de teatro y el taller de teatro que ya están en marcha y que han tenido muy buena acogida. Tenemos también el Ensemble de Música y seguiremos, sobre todo, pensando en cómo la extensión universitaria puede hacer propuestas de formación para la comunidad universitaria y para la ciudadanía en general además de la participación en algunas actividades dentro del grupo G9.

-A la hora de programar, el Aula ¿piensa más en la comunidad universitaria o en la ciudadanía?

-La labor de la extensión universitaria precisamente es tender puentes entre la institución, entre una universidad pública, como es esta, y la ciudadanía. En este caso quizá poniendo el foco en el tejido social y cultural de la región. Queremos ser también un espacio que no solo muestra o no solo plantea a la ciudadanía retos y propuestas culturales, sino que se nutre de las preocupaciones que hay en el tejido social y cultural, que se nutre de los creadores, de los artistas de nuestra comunidad y que va a apostar como aula de extensión por tender un puente entre lo que pasa fuera y lo que pasa aquí que no debería de estar tan separado.

-El teatro social es una de sus líneas investigadoras, ¿tiene alguna otra relación con la escena o simplemente interés académico?

-Tengo una formación previa en interpretación en diferentes escuelas en Madrid y en Cantabria. En su momento participé en producciones teatrales profesionales como actor pero luego el ámbito de la investigación, de la educación y de la pedagogía se ha convertido en mi quehacer profesional. Si bien, a mi llegada aquí, a la Universidad de Cantabria, me interesé y formé parte del Grupo de Teatro e incluso he sido docente del Taller de Teatro.

-¿Cómo se va unir al trabajo del Aula de Teatro, la música y la danza?

-Antes hablaba de empezar a desdibujar fronteras. Por mi formación, por mi experiencia, por mi investigación, soy incapaz de pensar en el teatro como un arte que solo explora un lenguaje.

-¿Qué puede decir de Francisco Valcarce, su antecesor en este cargo?

-Que es un profesional que ha dejado un legado al que debemos mirar con mucha atención. Por mi vinculación con el anterior Aula de Teatro he tenido la oportunidad de conocerlo y creo que su labor ha dejado huella en la Universidad. También creo que los cambios y los inicios nunca pueden partir de una hoja en blanco. Conocer de dónde venimos es interesante y probablemente nos nutre para avanzar. Más allá del cariño que le tengo, en lo personal, que es grande.