Leonidas Kavakos, violinista y director, al frente del Apollon Ensemble. FIS

El universo de Bach, a través del violinista Leonidas Kavakos, se apodera del Festival

El también director de Atenas afronta además las transcripciones para violín de dos conciertos para clave en el programa de hoy en la Sala Argenta

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Figura icónica, virtuoso violinista y prestigioso músico, Leonidas Kavacos protagoniza una velada total del Festival Internacional de Santander en torno al violín de Bach. ... Intérprete y director, su versatilidad lo destaca como uno de los músicos más influyentes de nuestro tiempo. El violinista de Atenas, nacido en una familia de músicos, ha colaborado con algunas de las orquestas más legendarias del mundo, como las Filarmónicas de Viena y de Berlín y la Sinfónica de Londres, además de actuar junto con los más destacados directores y solistas de su generación. En el FIS Kavakos aborda los conciertos para violín de Bach junto al Apollon Ensemble. Y afrontará, asimismo, las transcripciones para violín de dos conciertos para clave en el programa de este martes en la Sala Argenta

