El universo de Bach, a través del violinista Leonidas Kavakos, se apodera del Festival

Figura icónica, virtuoso violinista y prestigioso músico, Leonidas Kavacos protagoniza una velada total del Festival Internacional de Santander en torno al violín de Bach. ... Intérprete y director, su versatilidad lo destaca como uno de los músicos más influyentes de nuestro tiempo. El violinista de Atenas, nacido en una familia de músicos, ha colaborado con algunas de las orquestas más legendarias del mundo, como las Filarmónicas de Viena y de Berlín y la Sinfónica de Londres, además de actuar junto con los más destacados directores y solistas de su generación. En el FIS Kavakos aborda los conciertos para violín de Bach junto al Apollon Ensemble. Y afrontará, asimismo, las transcripciones para violín de dos conciertos para clave en el programa de este martes en la Sala Argenta

Por su parte, Tercia Realidad, junto al contratenor Lawrence Zazzo, llevan sus Weeping Philosophers a Ajo y Mazcuerras dentro de la sección Marcos Históricos. La jornada en la Sala Argenta está dedicada a Johann Sebastian Bach, del que se conmemora el 340 aniversario de su muerte. Kavakos interpretará los virtuosos conciertos para violín del compositor cumbre del Barroco: n.º 1 en la menor BWV 1041 y n.º 2 en mi mayor BWV 1042, más en sol menor BWV 1056R y en re menor BWV 1052R, transcripciones de los correspondientes conciertos para clave. De Kavakos se destaca su excepcional talento, técnica inigualable, arte cautivador y magnífica musicalidad, así como la integridad de sus interpretaciones. En los últimos años, se ha labrado una sólida reputación como director y ha dirigido orquestas como la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Dallas y la Filarmónica della Scala. Kavakos graba en exclusiva para Sony Classics. Entre sus lanzamientos se incluyen el Concierto para violín de Beethoven, y la reedición de su grabación de 2007 de la integral de las Sonatas de Beethoven con Enrico Pace, por la que fue nombrado Instrumentista del año de Echo Klassik. En 2022, Kavakos publicó Beethoven para tres con sus colaboradores habituales Emanuel Ax y Yo-Yo Ma. En los próximos años se publicarán otros álbumes de esta serie con arreglos de sinfonías de Beethoven.

AGENDA FIS Hoy Sala Argenta. El violinista y director Leónidas Kavakos. Apollon Ensemble. Conciertos para violín de Bach. A las 20 horas.

Hoy Marcos Históricos. Tercia Realidad , junto al contratenor Lawrence Zazzo. 'Weeping Philosophers'. Iglesia de San Martín de Tours en Ajo (21 horas).

Con su grupo de cámara Apollon Ensemble ha publicado recientemente Bach: Conciertos para violín, aclamado por la crítica. Kavakos fue nombrado Artista del Año por Gramophone.

En los Marcos Históricos, el ensemble Tercia Realidad, formado por María Alejandra Saturno, viola de gamba; Jeremy Nastasi, tiorba y guitarra; Diego Crespo, clave; y Jorge Jiménez, violín y dirección, junto al contratenor Lawrence Zazzo, trasladan hoy Weeping Philosophers a la iglesia de San Martín de Tours en Ajo. Con obras de Pandolfi Mealli, Barbara Strozzi, Alessandro Piccinini, Girolamo Frescobaldi, Francois Duval, Jean-Baptiste Stuck, Francesco Durante, John Playford, Richard Leveridge, John Frederick Lampe y Henry Purcell, invita al público a «un viaje musical inspirado en la legendaria cantata del siglo XVII, 'L'Eraclito amoroso' de Barbara Strozzi. El contratenor norteamericano Lawrence Zazzo se une en un recorrido por las pasiones humanas.

u

u