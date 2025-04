El universo de Maruja Mallo, eje del programa del Centro Botín

La exitosa exposición 'Maruja Mallo: Máscara y compás' es el eje central de la programación del Centro Botín durante el próximo mes de mayo. «Para ... descubrir su universo creativo», tendrá lugar un encuentro con su comisaria, Patricia Molins, y la directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín, Bárbara Rodríguez Muñoz; también una visita-experiencia para familias con la actriz y dramaturga Alicia Trueba, y un taller de creación gráfica con la artista santanderina Paula Vallar.

Además, está programado el espectáculo 'Fronterizas in-visible', de Mari Paula e Iara Solano Arana, una propuesta escénica inclusiva, que invita a «experimentar la danza contemporánea más allá de la vista, ofreciendo una experiencia sensorial única, accesible para personas con y sin discapacidad visual». La agenda del próximo mes, avanzada ayer, se completa con propuestas participativas para todos los gustos: sesiones de baile libre con DJ y bailarín, un taller literario con mucha fuerza expresiva y dos conciertos que cruzan fronteras musicales.

La sede de la Fundación santanderina continúa generando experiencias creativas en torno a otras muestras de su programación, caso de 'Futbolistas del año 3025' una muestra colectiva fruto del trabajo colaborativo de 60 niños de las escuelas infantiles del Real Racing Club de Santander. Desde el mes de marzo, estos jóvenes deportistas han sustituido durante unas jornadas el campo de entrenamiento por las salas expositivas del Centro Botín, participando en dinámicas que fomentan «la autoestima, la empatía, la creatividad y el autocontrol a partir de la exposición Retratos: Esencia y expresión».

La palabra escrita será el eje en mayo de 'Narrar la propia vida', un taller de creación literaria impartido por el poeta y escritor Marcos Díez. A lo largo de cuatro sesiones los participantes explorarán técnicas narrativas para transformar sus vivencias personales en relatos con sentido y fuerza expresiva. En cuanto a la programación musical, el próximo mes el Centro Botín acogerá dos conciertos con registros muy distintos: dentro del ciclo 'Música clásic', el día 5 la violinista Leticia Moreno y el pianista Antonio Galera interpretarán un programa censtrado en grandes compositores españoles como Granados, Turina, Falla y Sarasate. Por su parte, el ciclo 'Música abierta' traerá el 16 de ese mes 'The Gospel according to Baltimore', un concierto a cargo del pianista Cyrus Chestnut y la cantante Gisele Jackson.