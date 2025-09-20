Santander está en la lista de ciudades favoritas de Miguel Borrego. El internacional violinista, Premio Nacional de Música 2013, la conoce bien; aquí estuvo tocando ... dentro del cartel del FIS. Ahora regresa, como solista junto a la Oscan en el concierto que ofrecerán hoy en el Palacio de Festivales (20.00) como inicio de la temporada de música clásica.

-Viene a acompañar a la Oscan en algo nuevo para la formación: abordar partituras sinfónicas

-Qué emoción y qué responsabilidad más bonita. Estoy encantado de participar en un, digamos, proyecto nuevo, en algo que haga crecer a la orquesta también.

-Responsabilidad y emoción, ¿son conceptos sobre los que pivota su labor sobre el escenario?

-Siempre es una responsabilidad y quizá después hay que tratar de dejarlo a un lado para dejarse llevar por la emoción para comunicar y para desnudar el alma.

EL CONCIERTO 'Territorios imaginados' Hoy, a las 20.00 horas, en el Palacio de Festivales, a cargo de la Oscan y Miguel Borrego.

Programa 'Sinfonía Española, Op. 21' de Lalo y la 'Sinfonía del Nuevo Mundo' de Dvorák.

-Cuando logra desnudar su alma, ¿está cumpliendo el objetivo de su profesión?

-Fíjate, nos enseñan de pequeños a ponernos metas y yo creo que más bien hay que hacer camino. Mi meta es el sentirme realizado. Hay metas más concretas, como conseguir puestos de trabajos, pero creo que hay que ir momento a momento, con esos pequeños logros para uno mismo.

-Respaldar a una formación como la Oscan en este nuevo paso, ¿también es hacer camino?

-El camino, por supuesto, está en todo lo que haces, desde el estudio hasta el ensayo. Todo es un camino y una enseñanza llena de pequeños avances.

-El concierto incluye una pieza, la 'Sinfonía Española' que necesita, tal y como ha explicado, equilibrio, pues pide sensibilidad, pero también virtuosismo.

-Eso es. Tiene mucho ritmo, muchas melodías. Es como ahondar en nuestras raíces, con un enfoque folclórico, melódico. La verdad es que es un concierto estupendo, a donde siempre es muy agradable volver y sacar ese pedacito de lo que tenemos cada uno.

-Si nos vamos a las suyas propias, ¿A dónde nos iríamos?

-Mi padre es de Sevilla, tengo muchísima familia allí y mi madre de Mallorca. He respirado las dos, quizá un poco más Sevilla porque he ido más, también a colaborar con orquestas y tocar. Me hubiera encantado haber nacido allí.

-En un mundo global en todos los campos, ¿aún sigue siendo necesario irse a las grandes ciudades para formarse?

-Hoy en día lo tienes todo cerca, en el ordenador, para aprender. Pero, en mi época, podías ser muy brillante en Madrid y si te ibas fuera eras un don nadie. Era imprescindible irte para darte cuenta de todo lo que te quedaba por aprender. Hoy todo eso lo puedes ver con las redes y en muchas provincias hay grandes maestros, pero aún así hay que moverse, mirar en otros sitios, también fuera de España.

-Con su larga trayectoria, ¿usted sigue aprendiendo, sigue formándose?

-Por supuesto y lo que me queda aún. Mi hermano sufre una enfermedad degenerativa en la mano que le está impidiendo tocar y, como decía mi mujer: hay que ver qué ingrato; te llevas formando desde los siete, desde los ocho años, en nuestro caso que empezamos por esa edad más o menos, para que ahora ocurra esto. El camino de la formación es muy largo.

-De usted se ha destacado su versatilidad, pero ¿cómo se definiría a sí mismo?

-Quiero tratar de ser honesto conmigo mismo, con la música que tengo enfrente y saber que hoy en día se han tocado tantísimas veces todas las obras que muchas veces se trata de buscar cuatro pies donde solo hay cuatro.

-¿A qué se refiere?

-Quiero decir que se desvirtúan ciertas cosas por tratar de ser original y no lo veo necesario. Cada uno tenemos nuestra personalidad que nos hace diferentes y únicos. También nuestro sonido, nuestra sensibilidad y eso hace que cada interpretación sea absolutamente distinta y que no sea necesario inventar cosas a veces fuera de lugar. Por eso, intento ser honesto conmigo mismo y con la partitura que tengo enfrente, respetarla.

-¿Cuáles son sus debilidades, los compositores a los que nunca puede decir no?

-Es tan difícil...Tocar Bach o Mozart es como lavarse las manos todos los días, una necesidad. Es serenar tu mente, como ponerse a meditar. Los grandes románticos me gustan mucho, quizá por cómo soy.

-Ha tocado en los mejores auditorios del mundo. ¿Qué ideas se ha llevado como ejemplos?

-En los países nórdicos, desde hace 30 años, apostaron por la cultura, eso quiere decir también poner dinero. Y ahora los más grandes solistas vienen de ahí. Directores, intérpretes, compositores... Ese país hace 40 años no estaba como está ahora culturalmente hablando. Y aquí nos perdemos mucho con los formalismos. Somos el país de los papelitos, que tienen más peso que la sabiduría. Aún así, hoy tenemos un nivel extraordinario, a pesar de esos formalismos o de las ataduras que se imponen en las enseñanzas. Habría que darle una vuelta a todo esto, porque igual que sale mucha gente buena, mucha se va fuera también.