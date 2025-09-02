El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Claros del Bosque IV'. B. Tejerina

El vínculo con la naturaleza recorre la muestra de Blanca Tejerina en el Madrazo

En 'De la rama una cambera', que inaugura mañana, la joven artista multidisciplinar santanderina revela un afán experimentador que conecta con otras formas de crear y buscar nuevos lenguajes

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

Bajo el epígrafe 'De la rama una cambera' la joven artista cántabra Blanca Tejerina presenta sus credenciales creativas a través del espacio expositivo del Centro ... Cultural Doctor Madrazo. Tras su primera muestra individual celebrada el pasado año en Mecha, presenta ahora un trabajo fruto de «experimentar con muy diversos materiales partiendo del deambular por caminos y senderos en la naturaleza». La artista, que se inspira en sus paseos por bosques y prados de la región, aborda la relación del ser humano con la naturaleza desde una perspectiva crítica. El Centro Doctor Madrazo acoge desde mañana a l 16 de octubre la exposición en la que Blanca Tejerina utiliza el dibujo, su lenguaje nativo, como una forma de conocimiento que le permite representar lo que ve en distintos soportes.

