Las visitas teatralizadas mostrarán la intrahistoria del MAS. Daniel Pedriza

Visitas teatralizadas en el MAS para descubrir el museo «de forma emocional»

La Concejalía de Cultura impulsa desde hoy una propuesta lúdica para acercarse a obras y artistas cada jueves de este mes

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

¿Qué mejor plan para conocer un museo, que los artistas expliquen sus propias obras? Pues esa es la iniciativa que se plantea en el ... Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander, el MAS, desde hoy y hasta finales de mes. Cada jueves se desarrollará un tipo de visita «más emocional, más orgánica».

