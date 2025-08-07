Visitas teatralizadas en el MAS para descubrir el museo «de forma emocional»

¿Qué mejor plan para conocer un museo, que los artistas expliquen sus propias obras? Pues esa es la iniciativa que se plantea en el ... Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander, el MAS, desde hoy y hasta finales de mes. Cada jueves se desarrollará un tipo de visita «más emocional, más orgánica».

La propuesta, promovida y coordinada por la concejalía de Cultura que dirige Noemí Méndez, consistirá en visitas teatralizadas a cargo de cinco intérpretes, «con el objetivo de acercar el museo a la ciudadanía de una forma diferente, combinando la información artística con el lenguaje del teatro, la emoción y el conocimiento de su intrahistoria», señaló en la presentación.

Fernando García Barredo, al frente de la dirección técnica, señaló que se busca apelar «a la sensibilidad del visitante para invitarle a pensar lo que hay detrás de cada obra y detrás de cada artista». Despertar la curiosidad.

La dirección artística le corresponde a César Bueno, para quien la clave de estas rutas a los entresijos del museo, esta en «ir un poco más allá de lo habitual».

Áureo Gómez interpretará el papel de un guía que lleva muchos años en el MAS, y dará pie a ese recorrido por todas las plantas del museo para que «se enamoren del edificio» y descubran los cuadros «verdaderas joyas», en una especie de juego de descubrimiento. «Que sea algo lúdico», incide.

Los intérpretes son, además de Gómez, Alberto Sebastián, Teresa Fernández Fernández, Fernando Sánchez Rebanal y Javier Uriarte Pinillos.

Las visitas comienzan hoy y se realizarán a las 10.45, 11.45, 18.30, y 19.45 horas de los cuatro jueves de agosto. Son gratuitas, tienen una duración de 45 minutos cada turno y el acceso será mediante reserva previa a través de la web https://visitasmas.com.