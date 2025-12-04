El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Vorágine acoge la grabación de un pódcast que reflexionará sobre el urbanismo de la ciudad

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

«Reflexionar sobre el urbanismo de Santander, Bilbao y Logroño y detenernos en la capacidad que tenemos para mirar nuestras ciudades con cierta distancia y ... hacernos las preguntas adecuadas» es uno de los objetivos del proyecto 'Ni tan lejos ni tan cerca', una iniciativa impulsada por la asociación cultural La Vorágine Crítica (Santander), Urbanbat. Oficina de innovación urbana de Bilbao y la asociación de Logroño Taller en Blanco. «Habitar un territorio intermedio, un lugar en el que es posible detenerse, observar y dialogar, nos ayuda a tener un punto de vista privilegiado para preguntarnos cómo queremos vivir», asegura Carmen Alquegui, de La Vorágine.

