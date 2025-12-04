La Vorágine acoge la grabación de un pódcast que reflexionará sobre el urbanismo de la ciudad

«Reflexionar sobre el urbanismo de Santander, Bilbao y Logroño y detenernos en la capacidad que tenemos para mirar nuestras ciudades con cierta distancia y ... hacernos las preguntas adecuadas» es uno de los objetivos del proyecto 'Ni tan lejos ni tan cerca', una iniciativa impulsada por la asociación cultural La Vorágine Crítica (Santander), Urbanbat. Oficina de innovación urbana de Bilbao y la asociación de Logroño Taller en Blanco. «Habitar un territorio intermedio, un lugar en el que es posible detenerse, observar y dialogar, nos ayuda a tener un punto de vista privilegiado para preguntarnos cómo queremos vivir», asegura Carmen Alquegui, de La Vorágine.

Esta es la idea con la que han trabajado conjuntamente con Bilbao y Logroño para crear este proyecto en forma de pódcast que llegará hoy jueves a La Vorágine, a las 19.30 horas, y contará con la participación de expertos y agentes culturales para explorar, «a través de la pregunta y la escucha, la relación entre proximidad y distancia como marco común».

Los tres pódcast que integran el proyecto se podrán escuchar posteriormente en diversas plataformas online y en las páginas webs de los organizadores.

En esta primera jornada, titulada 'Modelos de ciudad que separan', se abordará el impacto que supondrá para Santander y la ciudadanía los grandes proyectos culturales en construcción. Así, intervendrán la periodista Olga Agüero, que ha investigado sobre cómo los dos grandes incendios que sufrió la ciudad han determinado el urbanismo y la sociología; el arquitecto y urbanista Manuel Gómez Díaz, que investiga el presente urbanístico; y un representante de la asociación de vecinos de Pombo, Cañadío y Ensanche. Sonará la música del guitarrista Nicolás Rodríguez.

Este proyecto, uno de los seleccionados en el programa 'Tan Cerca', está financiado por el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño. La iniciativa recalará en la capital riojana el miércoles 10. Allí, en el espacio La gota de Leche, varios expertos reflexionarán bajo la siguiente premisa 'Cosiendo distancias para encontrarse'.

'Ni tan lejos ni tan cerca' concluirá el jueves -11 en Dock Bilbao (Uribitarte) con el programa 'A 160 metros de distancia', un pódcast en el que se toma como punto de partida la distancia que separan las dos orillas de la ría, una frontera líquida que ha marcado históricamente las desigualdades urbanas de Bilbao.