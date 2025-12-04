El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

9.000 personas entre deportistas y acompañantes llegan para el Torneo Cantabria Infinita

La cita reúne a 160 clubes de toda España

EFE

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:08

Unas 9.000 personas, entre deportistas de los 160 equipos de toda España inscritos, técnicos y familiares, asistirán del 6 al 8 de diciembre a la décima edición del Torneo Cantabria Infinita de fútbol, que se disputará en Torrelavega y en municipios limítrofes.

Los equipos participantes proceden de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León, y pertenecen a las categorías prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles.

Torrelavega será la sede principal de este torneo con los campos de Santa Ana en Tanos, el Malecón 2 y el complejo deportivo Óscar Freire, aunque también se disputarán diferentes fases previas en Cartes, Puente Viesgo, Santiurde de Toranzo y Cabezón de la Sal.

En la presentación del torneo, el concejal de Deportes de Torrelavega, Nacho González, junto a los organizadores, Borja Rubio y Borja Rubio Herrera, han destacado que entre los equipos participantes están Racing de Santander, Éibar, Valladolid, Burgos, Sporting y Oviedo.

Rubio ha indicado que este sábado, 6 de diciembre, se disputará la categoría infantil con la participación de 40 equipos, mientras que el 8 de diciembre se jugarán los partidos de prebenjamín, benjamín y alevín, con 120 conjuntos.

