Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga

Andrés Acebo (Construcciones Cárcoba-Ribamontán al Mar) y Verónica Tabares (Piélagos) fueron los ganadores de la edición número 43 de la Subida a Peña Cabarga. Una prueba que reunió a casi 200 participantes, que desafiaron las durísimas rampas del Pico Llen.

Andrés Acebo, todo un especialista en esta prueba, logró su cuarto triunfo (27.24) con 30 segundos de margen sobre Ricardo Lanza (Mainsa-Losada y Asociados), mientras que Luis Martín (Piélagos) entró a tres segundos de Lanza para cerrar el podio.

Mientras, Verónica Tabares logró una victoria aún más holgada para estrenar su palmarés. Cruzó la meta en 31.53. Inma Pereiro (Inficant-Villa de Noja), una de las leyendas de la prueba, fue seguda (33.09), mientras que la vencedora del año pasado y la persona más laureada en la carrera, con siete triunfos, Aroa Laguna (Cárcoba-Ribamontán al Mar) fue tercera, con un tiempo de 34.04.