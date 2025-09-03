Attaoui logra la tercera mejor marca de la historia de los 1.000 metros y fulmina su récord de España

El atleta Mohamed Attaoui está en un momento dulce. Todo le sale de cara. Prueba de ello es que este martes selló en el Volksbank ... Trier Eifel Flutlichtmeeting en Trier (Alemania) un tiempo histórico. El torrelaveguense, a sus 23 años, batió el récord de España de los 1.000 metros con un tiempo de 2:12.25, logrando así la tercera mejor marca mundial de todos los tiempos en esta distancia no olímpica.

El corredor se quedó a tres décimas del récord del mundo del keniata Noah Ngeny (2:11.96) y solamente a siete centésimas del más veloz en Europa, que todavía ostenta el británico Sebastian Coe, con una marca de 2:12.18.

#RécordDeEspaña #Atletismo #1000m

Mohamed Attaoui rompe barreras en Trier 🇩🇪 Récord de España de 1000 m con una marca de otro planeta: 2:12.25 Lo que vivimos esta tarde en Alemania quedará grabado en la historia del atletismo español y mundial. El joven asturiano Mohamed Attaoui voló sobre el tartán del Moselstadion de Trier y paró el crono en 2:12.25, pulverizando su propio récord nacional (2:15.03, logrado en 2024). 📊 Los números que impresionan: ✅ Parciales oficiales: 400 m en 52.77, 800 m en 1:45.97 ✅ Últimos 200 metros en torno a 26 segundos ✅ Rebaja en casi 3 segundos su anterior plusmarca ✅ Actual líder mundial de 2025 ✅ ¡3.ª mejor marca de la historia mundial! 🥇 Récord del mundo: 2:11.96 Noah Ngeny (1999) 🥈 Récord de Europa: 2:12.18 Sebastian Coe (1981) 🥉 Attaoui – 2:12.25 (2025) 🌍 En la propia carrera, el espectáculo fue mayúsculo: el keniano Festus Lagat firmó 2:12.96, también en registros de élite histórica, mientras el francés Paul Anselmini completó el podio con 2:15.79. 💬 ¿Qué significa este resultado? Aunque el 1000 m no es prueba oficial en mundiales, sí revela el estado de forma de Attaoui a menos de dos semanas del Campeonato Mundial de Tokio 2025 (13-21 de septiembre). Allí, el asturiano buscará brillar en su prueba estrella: el 800 m, donde ya lidera el ranking mundial del año con 1:42.73. 🔥 Un récord que enciende la ilusión: España no solo tiene a un plusmarquista nacional, tiene a un corredor capaz de mirar de frente a las leyendas de la historia. Y el mundo entero ya lo sabe: Attaoui está listo para Tokio. #Attaoui

A nivel personal, estos números suponen un crecimiento del cántabro, ya que con lo cosechado en Trier fulmina su anterior récord nacional logrado en junio de 2024. Por aquel entonces, en la Reunión Internacional Villa de Bilbao, el cronómetro marcó 2:15.03. En menos de doce meses, el atleta rebajó su marca en casi tres segundos. -2.78 segundos, en concreto. Casi nada.

𝐔𝐧𝐚 𝐩𝐥𝐮𝐬𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐌𝐀́𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋

Esta tarde en Trier 🇩🇪



2⃣:1⃣2⃣.2⃣5⃣@attaoui800 Récord de 🇪🇸 de 1000 m



Pulveriza su plusmarca española anterior de 2:15.03 de 2024

Líder 🌍 en 2025

2⃣:1⃣2⃣.2⃣5⃣@attaoui800 Récord de 🇪🇸 de 1000 m

Pulveriza su plusmarca española anterior de 2:15.03 de 2024

Líder 🌍 en 2025

3ª mejor marca mundial de siempre

Pero las ganas del torrelaveguense por seguir haciéndose un hueco en la historia de este deporte no se detienen. Estas van a su mismo ritmo de carrera. Es por ello que Attaoui ya mira al Campeonato del Mundo de Tokio que se celebrará a partir del 13 de septiembre. Su turno arrancará tres días más tarde con la primera ronda, para después seguir el jueves con las semifinales y ya el sábado 20 la soñada final.

En las próximas semanas, el corredor luchará por llevarse los 800 metros, una distancia que conoce muy bien. En esta categoría ya ha logrado el quinto puesto en los Juegos Olímpicos de París, ha sido subcampeón europeo en 2024 y semifinalista mundial en Budapest en 2023 en su estreno con la selección absoluta. Ahora queda conquistar las pistas del país nipón y traer a Cantabria un nuevo éxito. Otro más.