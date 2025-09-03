El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mohamed Attaoui tras una carrera, en una imagen de archivo. Anne-Christine / AFP

Attaoui logra la tercera mejor marca de la historia de los 1.000 metros y fulmina su récord de España

El torrelaveguense se quedó en Trier (Alemania) a tres décimas del récord del mundo y a siete centésimas del europeo

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:35

El atleta Mohamed Attaoui está en un momento dulce. Todo le sale de cara. Prueba de ello es que este martes selló en el Volksbank ... Trier Eifel Flutlichtmeeting en Trier (Alemania) un tiempo histórico. El torrelaveguense, a sus 23 años, batió el récord de España de los 1.000 metros con un tiempo de 2:12.25, logrando así la tercera mejor marca mundial de todos los tiempos en esta distancia no olímpica.

