Borrajo e Ilarza, bronce por partida doble en el Mundial

Los cántabros Fernando Borrajo y Juan Antonio Ilarza volvieron del Campeonato del Mundo Máster de Trail y Mountain Running de Meduno (Italia) con dos medallas de bronce cada uno. Todas conseguidas en las competiciones por equipos. En la prueba de subida vertical, de 5 kilómetros y 800 metros de desnivel positivo, Borrajo e Ilarza, junto a Bernardo Villanueva, se hicieron con el tercer puesto en la categoría de Máster 60, por detrás de Italia y Reino Unido. Borrajo fue noveno en la clasificación individual, Villanueva decimoctavo e Ilarza ocupó el puesto 31.

Por otro lado, en la prueba de carrera de montaña, sobre 15 kilómetros y 850 metros de desnivel positivo, el trío español repitió el bronce, también por detrás de Italia y Estados Unidos. En esa competición Villanueva fue séptimo, Borrajo duodécimo e Ilarza, decimonoveno.