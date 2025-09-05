Borrajo e Ilarza, bronce por partida doble en el Mundial
Los dos cántabros se hacen, cada uno, con dos preseas por equipos en el campeonato que para las categorías máster se celebró en la localidad italiana de Meduno
Marco G. Vidart
Santander
Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:47
Los cántabros Fernando Borrajo y Juan Antonio Ilarza volvieron del Campeonato del Mundo Máster de Trail y Mountain Running de Meduno (Italia) con dos medallas de bronce cada uno. Todas conseguidas en las competiciones por equipos. En la prueba de subida vertical, de 5 kilómetros y 800 metros de desnivel positivo, Borrajo e Ilarza, junto a Bernardo Villanueva, se hicieron con el tercer puesto en la categoría de Máster 60, por detrás de Italia y Reino Unido. Borrajo fue noveno en la clasificación individual, Villanueva decimoctavo e Ilarza ocupó el puesto 31.
Por otro lado, en la prueba de carrera de montaña, sobre 15 kilómetros y 850 metros de desnivel positivo, el trío español repitió el bronce, también por detrás de Italia y Estados Unidos. En esa competición Villanueva fue séptimo, Borrajo duodécimo e Ilarza, decimonoveno.
