ATLETISMO «Me dejaré la piel una vez más» La atleta santanderina Zulema Fuentes Pila volverá representar a España en un Europeo, en el Cross de Tilburg en Holanda LEILA BENSGHAIYAR Martes, 4 diciembre 2018, 18:29

A sus 41 años Zulema Fuentes Pila (Santander, 1977) se ha ganado de nuevo el derecho a representar a España en un Europeo. Veinte años después de que la corredora fuese internacional por primera vez, y ahora sin esperarlo, la atleta santanderina pondrá rumbo el próximo 9 de diciembre a la localidad holandesa de Tilburg. El lugar que acogerá el vigésimo quinto Campeonato de Europa de campo a través. «Me dejaré la piel y el alma una vez más con España, posiblemente la última, y eso lo hace muy especial», explicó Zulema en sus redes sociales. Una muestra de que la corredora no piensa desaprovechar la oportunidad de poner un broche de oro a sus intervenciones como internacional. En su segundo Europeo espera estar entre las cuatro españolas que puntúen para la clasificación por equipos.

Aunque sabe que la empresa no será fácil. En competiciones de este calibre se reúne a lo mejor de todo el continente. «Estoy ilusionada por ir a Holanda. Pero también nerviosa», admite Zulema, que conoce perfectamente la exigencia de este tipo de pruebas gracias a su veteranía y ya se prepara para llegar en óptima forma a Tilburg. Eso sí, no quiere cargarse demasiado y no hará «más de tres entrenamientos fuertes».

Zulema no estará sola en la prueba. Otra cántabra la acompañará en esta empresa. Pero en circunstancias muy diferentes. Noemí Cano (La Penilla de Cayón, 1998) vestirá a sus 20 años la camiseta de la selección por primera vez. La veteranía de Zulema y la juventud de Cano forman el tándem de la representación cántabra en una competición que pondrá a prueba ambas. Y ya que en el trazado holandés no hay mucha cuesta, Zulema desea que haya barro. El ingrediente que le da a los cross su sabor auténtico. Que aporta emoción y épica. Y que además puede frenar al resto de participantes y ayudarla a conseguir la medalla que se ha marcado como objetivo para despedir su carrera como internacional.