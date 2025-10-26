La Federación borra del Mundial al equipo femenino de ultrafondo Las atletas, entre ellas la santoñesa Dolores Marco, campeona nacional, denuncian que el ente registró unas marcas mínimas fuera de lugar para «por una extraña razón» dejarlas fuera de la cita en la India

«No sabemos realmente cuál es la razón, lo cierto es que nos prometieron que con las marcas que teníamos estaríamos en el Mundial y luego... Rebajaron las marcas», confiesa a El Diario la santoñesa Dolores Marco, que logró ganar el campeonato de España de 50 kilómetros el pasado 6 de mayo y que verá como el 7 de diciembre, en Nueva Delhi, no podrá representar a su país. Ni ella ni la oscense Beatriz Martínez ni la riojana Esther Rodríguez. Las tres denuncian la decisión tomada por la Federación Español de Atletismo de «haberse cargado el equipo femenino», como asegura el trío, tras convocar a los atletas masculinos para la cita mundialista y, sin embargo, rebajar «misteriosamente el registro mínimo de las chicas para excluirnos sin una razón convincente».

Las tres atletas completaron la distancia de los 50 kilómetros durante la prueba nacional un cuarto de hora más rápido que la referencia del año pasado, por debajo de la cual se convocó a las integrantes del equipo femenino español. Así las cosas, Marco ganó la medalla de oro con un tiempo de 3.22,21, Martínez fue segunda con un crono de 3.22.32 y Rodríguez fue tercera, con 3.23.54. «Nosotras, al ver que en 2024 la mínima fue de 3 horas 37 minutos, trabajamos la preparación pensando en ello y cuál es nuestras sorpresa que este mes, la Federación anuncia que la mínima será de 3 horas 21 minutos. Es algo sospechoso e indignante», afirma Marco.

Para colmo, las tres atletas señalan personalmente a varios técnicos de la Federación que al finalizar la prueba en Málaga se acercaron para felicitar y darles la buena nueva. «Nos dieron la enhorabuena y nos aseguraron que estaríamos en Nueva Delhi». Marco, que denuncia «una discriminación total», desconoce que hay detrás de un cambio repentino de planes y de una exigencia totalmente inédita y fuera de lugar en la historia del atletismo español en esta prueba. «Rebajar un cuarto de hora es una locura, sobre todo porque ahora mismo con los tiempos que tenemos estaríamos entre las quince primeras y con posibilidad de ganar una medalla por equipos», añade la santoñesa.

La aleta lamenta esta situación «porque con las edades que tenemos no habrá muchas oportunidades más de representar a tu país en un mundial absoluto, además de haber enfocado la temporada con ese objetivo que ahora desaparece sin saber por qué», concluye.

La RFEA asegura que las afirmaciones «son injustas y no se ajustan a los hechos» La Real Federación Española de Atletismo envió un comunicado oficial tras conocer las quejas de las atletas en el que manifestaba «su compromiso inequívoco con la igualdad de oportunidades y la defensa de la mujer en el deporte». El ente señala que «algunas de las informaciones presentadas en las últimas horas presentan a nuestra federación como discriminadora; dichas afirmaciones son injustas y no se ajustan ni a los hechos ni a nuestra forma de actuar». La federación desmiente a las atletas y asegura que «ningún responsable técnico de la RFEA estuvo presente en el Campeonato de España y, por tanto, no pudo prometer plazas a nadie». Esto último es negado categóricamente por las atletas.