El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Pelayo, ganadora, en meta. Atletismo Piélagos
Atletismo

Pelayo y Boubekraoui ganancon contundencia el Bajo Pas

Los dos vencedores se marcharon en solitario y superaron sus anteriores registros en una prueba que reunió a 500 participantes

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:56

La incombustible Irene Pelayo y el marroquí Zakiriya El Boubekraiou vencieron con holgura la trigésimo octava edición de la Media Maratón Bajo Pas, que reunió ... a 500 participantes –el límite impuesto– sobre su exigente tradicional circuito y que vivió un emotivo inicio al celebrarse un sentido homenaje a Isidro Solórzano, quien fue campeón de España de 800 metros en 1975 y uno de los 'culpables' de que esta carrera viera la luz y se convirtiera en una referencia del atletismo nacional. Sus hijos acompañaron a las autoridades y a los organizadores en una jornada de deporte de calidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un vecino de Los Corrales de 79 años tras salirse de la vía y chocar contra una edificación en Suances
  2. 2 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  3. 3 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  4. 4 Santoña llora la muerte de un vecino «querido por todos» y «apasionado» del Carnaval
  5. 5

    Peñas y Gradona protestan por las nuevas restricciones
  6. 6

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  7. 7

    Un centenar de vecinos se asocia para frenar el polígono industrial de Laredo
  8. 8

    El Gobierno regional celebra un pacto que el PRC considera una «tomadura de pelo»
  9. 9

    El Festival de Cine de Santander condena, en su apertura, el genocidio en Gaza
  10. 10

    El hijo de la alcaldesa de Bezana, libre tras comparecer ante el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pelayo y Boubekraoui ganancon contundencia el Bajo Pas

Pelayo y Boubekraoui ganancon contundencia el Bajo Pas