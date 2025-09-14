Pelayo y Boubekraoui ganancon contundencia el Bajo Pas

La incombustible Irene Pelayo y el marroquí Zakiriya El Boubekraiou vencieron con holgura la trigésimo octava edición de la Media Maratón Bajo Pas, que reunió ... a 500 participantes –el límite impuesto– sobre su exigente tradicional circuito y que vivió un emotivo inicio al celebrarse un sentido homenaje a Isidro Solórzano, quien fue campeón de España de 800 metros en 1975 y uno de los 'culpables' de que esta carrera viera la luz y se convirtiera en una referencia del atletismo nacional. Sus hijos acompañaron a las autoridades y a los organizadores en una jornada de deporte de calidad.

El público se agolpó en las cunetas, como suele ser habitual, y apoyó a los corredores, que ayer no tuvieron que soportar condiciones difíciles, sin lluvia y lejos del calor de otras veces, para completar los 21,097 kilómetros. Los dos ganadores no tuvieron rivales, controlaron las carrera desde el principio, y evitaron cualquier sorpresa confirmando los pronósticos. En el caso del marroquí, en el kilómetro doce cambió el ritmo y se quedó solo en cabeza marcándose una galopada en solitario que le permitió parar el reloj en un tiempo de 1.05.02. Por detrás, juntos trataban de cerrar el hueco Ait Had y Artur Youness, pero las distancias se fueron incrementando sin poder hacer nada por dar caza al ganador, que en 2024 fue tercero con un registro 44 segundos peor.

En categoría femenina nadie pudo con Pelayo, que desde la salida tomó la cabeza de la carrera y no la dejó hasta meta. La atleta del Piélagos también mejoró su marca con respecto a su última comparecencia en la prueba en más de un minuto. Su regularidad le permitió mantener un ritmo constante muy por encima del que Mónica Gutiérrez y la santoñesa Dolores Marco, cada una por su cuenta. La carrera en la categoría femenina se rompió muy pronto y las primeras clasificadas hicieron todo el recorrido en solitario.

La prueba contituyó de nuevo un éxito de participación, con una nutrida representación de atletas locales y de más allá de la Cantabria, lo que confirma que la cita de Piélagos tiene una preferencia en el calendario de los atletas no solo populares, sino también de élite.