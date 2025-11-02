Pelayo y Lanza estrenan el palmarés en Penagos

Marco G. Vidart Santander Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:30 Comenta Compartir

rene Pelayo (Piélagos) y Ricardo Lanza (Mainsa-Losada y Asociados) inscribieron su nombre como primeros ganadores del Cross de Penagos, prueba que celebró su primera edición y que servía también como Campeonato de Cantabria de clubes en la categoría máster en su numerosos tramos de edad. Ala vez, inauguraba el calendario de campo a través en la región.

Aunque eran los más veteranos los protagonistas del día en la carrera, en Penagos también participaron los atletas de las categorías menores, con pruebas desde las diez de la mañana. Ya pasado el mediodía, en el circuito de hierba de la Mies de Penagos las atletas de la categoría absoluta y máster femenina se enfrentaban a 6.600 metros de recorrido. E Irene Pelayo se exhibió en Penagos para aventajar en más de un minuto a la segunda clasificada, Dolores Marco (Kon Sport). María Eugenia Torre (Bezana Atletismo) fue la tercera clasificada, a más de dos minutos de Irene Pelayo.

La categoría masculina, absoluta y máster, también tenía que recorrer esos 6.600 metros. Y estuvo algo más disputada. Ricardo Lanza y Santiago Cobo (Atlético Corrales - José Peña Lastra) mantuvieron un duelo que se resolvió a favor del primero por once segundos de diferencia. David Gómez (Atletismo Torrelavega) cerró el podio en Penagos, a casi un minuto del ganador.

La próxima cita del campo a través será el próximo domingo, día 9, cuando se celebrará una de las citas señaladas, el Cross Punta Parayas, y que servirá también de Campeonato Regional por clubes.

Temas

Atletismo

Penagos

Piélagos