«El principal objetivo es competir bien, pero yo voy al Europeo a ganar»

Acude al Europeo sub-23 que se celebra desde mañana hasta el domingo en la ciudad noruega de Bergen con las tres letras que ... más suelen gustar a un atleta. 'MMP'. Mejor Marca Personal. Pablo Delgado (Astillero, 2003) competirá en este Europeo con la selección tras proclamarse en Badajoz -por tercera vez consecutiva- campeón de España de la categoría en triple salto. Y con esa mejor marca personal suya. 16 metros y 32 centímetros. Además de ese oro, se trajo para Cantabria la plata en longitud, con un mejor brinco de 7.63. Con semejantes avales, el Europeo no puede ilusionar más al pupilo de Ramón Torralbo.

«Llego muy bien. A ver qué puedo hacer», dice Delgado al poco de aterrizar en Bergen. La ciudad que tiene fama de ser la más lluviosa del mundo les ha recibido con un tiempo «como el de Santander». La calificación del triple será el sábado por la mañana y el domingo por la mañana, la final. «A la final se entra directo con 16.00 metros, pero calculo que con 15.60 se consiga estar entre los doce puestos. Yo, si hago 16 metros en el primer intento, mejor que mejor».

El cántabro está confiado en su actuación en Bergen. «Ya es mi tercer Europeo», por lo que la falta de experiencia ya no es un problema. Además, se ve con opciones a todo. «No hay un gran 'gallo', nadie que esté en los 17.00 metros. Pero sí bastantes de los participantes estamos entre los 16.20 y los 16.40. El nivel medio está muy alto y va a estar muy competido». El triplista astillerense no puede ser más claro sobre su intención. «Yo voy a ganar, aunque el principal objetivo es competir bien. No es un objetivo de puestos, sino hacer una buena competición».

El Europeo de Bergen es la gran cita que le queda en su categoría. Pero poco después, a principios del próximo mes de agosto, Delgado competirá en el Campeonato de España absoluto. La antesala de su cambio de categoría, ya que se termina su periplo entre los sub-23. «El año que viene, ya soy absoluto», indica. A partir de ahí, habrá que ponerse metas mayores, como la gran barrera de la mayoría de los triplistas. «Los 17.00 metros... Si continúo con el triple, es un objetivo bastante ambicioso». En cuanto a la longitud, «hay que saltar ocho metros», dice entre risas. Una competición aparece en un horizonte a medio plazo y es el sueño de cualquier deportista. «Los Juegos de Los Ángeles, en 2028. Eso suena... Pero quedan tres años aún».

Tras esta temporada, llegará un «punto clave» en la trayectoria de Pablo Delgado. Una vez terminados aquí sus estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se marcha a la Universidad de Miami, en Estados Unidos, «a hacer un máster en fisiología aplicada al rendimiento». Y eso conllevará un cambio «de lugar, de entrenador...». Aunque a buen seguro seguirá contando con el asesoramiento, vía teléfono, con uno de los grandes sabios del atletismo. «Todo lo que he hecho se lo debo a Ramón», reconoce el triple campeón de España sub-23. En Bergen, confía en repetir lo logrado en Badajoz. «Las marcas personales hay que hacerlas en las competiciones importantes», concluye. Otro salto de 'MMP' podría valer un podio en todo un Europeo.