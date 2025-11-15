Torrelavega corre de noche

La noche de Torrelavega estiró las piernas y encendió las linternas frontales. Más de 2.500 participantes , una marea de corredores, cuadrillas de amigos y ... familias enteras, se dio cita un año más en la Night City Trail, que que alcanzó una década batiendo su propio récord de inscritos. Una prueba sencilla, pensada para disfrutar y divertirse en una ciudad iluminada por cientos de frontales. El recorrido repitió el trazado de la edición pasada, un circuito amable que serpenteó por los lugares más reconocibles de la ciudad y que este año guardaba sorpresas estratégicamente colocadas.

La gran novedad llegó con ochenta perros corriendo su propio trail, convertidos en protagonistas de una prueba que los trató como un corredor más, con su dorsal, su bolsa del participante y un avituallamiento especial al llegar a meta. En una carrera que ya tiene lo festivo por costumbre, la irrupción de las mascotas añadió una mezcla de ternura y humor que dejó escenas inolvidables.

La Night City Trail mantuvo un carácter solidario que forma parte de su ADN desde el primer año. En esta edición se destinaron 2.500 euros a la asociación Charcos y Semillas para apoyar la escuela que han levantado en plena Amazonia peruana. Una decisión que amplía el alcance de la carrera más allá del asfalto torrelaveguense: correr aquí tiene eco allí, al otro lado del mapa, donde cada gesto suma.

Los finishers recibieron una medalla especial diseñada para esta décima edición, un recuerdo brillante que recogió cada historia: la del que participó para mejorar su marca, la de quien corrió por primera vez y la de las cuadrillas que convirtieron la noche en tradición.