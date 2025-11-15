El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los participantes en el Night City Trail de Torrelavega Alberto Aja

Torrelavega corre de noche

La décima Night City Trail reunió a más de 2.500 participantes, estrenó trail para perros y reafirmó su esencia solidaria

Leila Bensghaiyar

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:04

La noche de Torrelavega estiró las piernas y encendió las linternas frontales. Más de 2.500 participantes , una marea de corredores, cuadrillas de amigos y ... familias enteras, se dio cita un año más en la Night City Trail, que que alcanzó una década batiendo su propio récord de inscritos. Una prueba sencilla, pensada para disfrutar y divertirse en una ciudad iluminada por cientos de frontales. El recorrido repitió el trazado de la edición pasada, un circuito amable que serpenteó por los lugares más reconocibles de la ciudad y que este año guardaba sorpresas estratégicamente colocadas.

