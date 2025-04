Verónica Tabares y Pablo Sánchez, campeones de Cantabria en Camargo

Marcos Menocal Camargo Lunes, 28 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Verónica Tabares (Ayto. Piélagos) y Pablo Sánchez (Vicky Foods) ganaron el Campeonato de Cantabria ayer en los 10 Kilómetros Camargo Pedro Velarde, prueba que cumplió su cuarta edición y que reunió a mil participantes sobre un recorrido más rápido que nunca. Llovió, pero no impidió que las calles de Camargo se convirtieran en una referencia atlética una vez más. Y ya van unas cuantas. A Tabares le acompañaron Natalia Bustamante (Vicky Foods) y María Marín (Villa de Noja) en e l podio, mientras que a Sánchez, Jorge Ruiz (Vicky Foods) y Santiago Cobo (At. Corrales). Ellos se impusieron en el Regional, pero estuvieron rodeados de un carrera repleta de foráneos, con casi un 40% de los mil participantes de fuera de Cantabria. Un éxito para una carrera que no para de crecer y se supera cada año y está llamada a ser una de las referencias de los atletas, no solo populares, sino también de élite.

«Me da rabia. El circuito es rapidísimo. Apto para sacar un récord de España y me da rabia porque he salido un poco conservadora al principio y eso y la lluvia han impedido que se consiguiera el récord». Estas eran las palabras de Marta García, ganadora de la carrera absoluta en Camargo. La leonesa alzó los brazos con un tiempo de 31.26, a tan solo tres segundos del récord de España en la distancia. Su registro es el segundo mejor de siempre y por eso se lamentaba dentro de su alegría. Se le había escapado por un suspiro. El año pasado a Adel Mechaal le pasó lo mismo por diez segundos, lo cual quiere decir que Camargo ya se ha convertido en una alternativa para hacer historia. Su victoria fue incontestable, por delante de Laura Priego (Bilbao) y Naima Ait Alibou (Playas de Castellón) que la acompañaron en el podio.

CLASIFICACIONES Campeonato Cantabria femenino

1 Verónica Tabares (A. Piélagos) 35.37

2 Natalia Bustamante (V. Foods) 37.23

3 María Marín (Villa de Noja) 38.06

Campeonato Cantabria masculino

1 Pablo Sánchez (V. Foods) 29.32

2 Jorge Ruiz (V. Foods) 30.13

3 Santiago Cobo (At. Corrales) 30.46

General femenina

1 Marta García (Indep) 31.26

2 Laura Priego (Bilbao) 32.30

3 Naima Ait Alibou (P. Cast) 32.52

General masculina

1 Sergio Jiménez (U. Guadal) 28.24

2 Javi Guerra (V. Foods) 28.28

3 Roberto Alaiz (C. Serrano) 29.11

En el duelo masculino, la liebre de la carrera Workneh Fikre, se retiró muy pronto y dejó al veterano Javi Guerra (Vicky Foods) junto a Sergio Jiménez (U. Guadalajara), Roberto Alaiz (Cárnicas Serrano) y el cántabro Pablo Sánchez (Vicky Foods) en un apretado pulso por la victoria final. Los dos primeros se quedaron en un mano a mano en el que Jiménez fue el mas fuerte y con un tiempo de 28.28 levantó los brazos en la meta. El final más explosivo de Jiménez, habitual de los 5.000 metros, le dio el plus necesario. Completó el podio Alaiz y Sánchez, recordman de la distancia, se acercó a los tres ganadores más que nadie. Pero al margen de los tiempos, el verdadero éxito de esta cita está en las mil historias con dorsal que se compartieron.