El Alega arranca con mal pie en casa

El Alega abre muy mal el curso tras caer con contundencia en casa frente al Zamora en un debut en el que solo las individualidades ... le mantuvieron por algún momento, y en el que firmaron una justa derrota en su estreno ante su público.

Ya en el primer cuarto se comprobó que algo no iba bien. Los ocho puntos de Addae-Wusu mantenían vivos a los torrelaveguenses en el Vicente Trueba frente a un Zamora coral que en el arranque liguero golpeaba antes para marcharse con cuatro puntos de ventaja al final del primer cuarto. Con todo por decidir, pero con buenas sensaciones frente a los locales, que con un equipo muy renovado deben calibrar aún sus verdaderas posibilidades esta temporada. Unas aspiraciones que no pasan ya solo por la permanencia, pero que deben refrendar.

Alega Alderete (14), Johnson (16), Lugarini (2), Germán Martínez (5), Yu Jiahao (9) –cinco inicial– Powell (4), Addae-Wusu (12), Taoada, Samuel Rodríguez (10), Kande Kieli. 72 - 96 Caja rural Zamora Lo Kabir (7), Álvaro Martínez (11), Roberts (24), Rogers (20), Van Zegheren (4) –cinco inicial–, Roubnds, Peris (13), Kistensen (2), Naspler, Thrastarson (12), Paukste (3). Parciales: 19-23, 18-29, 14-27, 21-17

Árbitros: Asier Quintas, Héctor Báez y Carlos Gallego

No salieron más entonados los de Besaya en el segundo cuarto, que con poco más de tres minutos disputados se encontraron con diez puntos a remolque de los leoneses. Lejos de reaccionar, los de Lolo Encinas siguieron cediendo renta en el intercambio de puntos para llegar al descanso con un 37-52 que encendía las alarmas, en especial por el ritmo al que encajaban los locales en un arranque de curso en el que no se mostraban muy entonados.

No cambiaron las cosas demasiado en el arranque del segundo tiempo, con el Zamora incrementando ligeramente su renta. Sin conseguir detener la sangría, en el ecuador del tercer cuarto llegó la desconexión cántabra, con un arrollador parcial visitante que colocaba al Zamora con 30 puntos de renta a los 26 minutos (40-70). El resultado, un equipo que se iba al último cuarto con 28 puntos de desventaja y el partido poco menos que perdido fruto de un mal rendimiento general, pero en especial de la desconexión de este tercer periodo.

En la recta final, el Zamora no tuvo más que gestionar su cómoda renta durante unos últimos minutos de la basura en los que al menos los cántabros maquillaron ligeramente –tampoco demasiado– la estadística para asegurarse el triunfo en una puesta de largo en la que el Alega evidenció que, si quiere aspirar a cotas mayores que la permanencia en Primera FEB, debe rodarse aún mucho más y exprimir al máximo una plantilla en estos momentos numéricamente muy corta.