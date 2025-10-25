El Alega quiere resurgir a costa del Ourense
Los de Lolo Encinas,que atraviesan un momento delicadocon una crisis de resultados, reciben a los gallegos en el Trueba
Santander
Sábado, 25 de octubre 2025, 12:07
Después de la eliminación de la Copa de España a manos del El Class Sant Antoni Ibiza (94-92), el Grupo Alega Cantabria regresa al ... Vicente Trueba para centrarse en la Liga. Los de Lolo Encinas atraviesan un momento delicado. Están en puestos de descenso, acumulan dos derrotas consecutivas y hasta ahora solo han ganado un partido de los cuatro que han disputado.Un balance muy pobre para las ambiciones de los torrelaveguenses.
Esta tarde tienen una nueva oportunidad de reconducir la situación y para eso deben imponerse al Ourense (19.00 horas). El reto pasa por ensamblar todas las piezas, minimizar errores y buscar sorprender en una Liga siempre exigente. Enfrente tendrán a un conjunto gallego que no tuvo el arranque soñado, sin embargo logró reaccionar con firmeza. Se ha colocado en el séptimo puesto de la tabla y el pasado martes venció con autoridad al Grupo Caesa Cartagena por 90-77 en la Copa de España.
En su filas, un viejo conocido de los torrelaveguenses. El ex del Alega Rafael Lisboa es una pieza clave en la dirección del juego. El internacional portugués ha sido el más destacado del equipo hasta ahora, promediando 12,3 puntos por encuentro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión