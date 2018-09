Baloncesto «Me echaron de un equipo por mala» La cántabra Laura Nicholls, pívot y referencia del combinado nacional afrontaun nuevo Mundialcon la ilusión de volvera colgarse una medalla BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 22 septiembre 2018, 11:54

Juega actualmente en el Perfumerías Avenida y debutó con la selección absoluta de baloncesto absoluta en 2008. Desde entonces ha ganado dos oros, tres platas y tres bronces. El mayor logro, la medalla olímpica de Río 2016. Ahora afronta el Mundial de Tenerife que comienza hoy con la ilusión de volver a colgarse un metal al cuello. Y esta vez, en casa.

–Primer Mundial que se disputa en España, ¿qué significa jugar en casa?

–Es algo muy bonito. La gente de nuestro entorno habla de presión, yo hablo de disfrutar y de acercar nuestra pasión a todo el mundo.

–Ganó el campeonato Europeo Junior precisamente en Tenerife, ¿qué recuerdos le vienen a la mente?

–Se me pasan por la cabeza muchísimos recuerdos de cuando era más joven y estaba aquí disfrutando. Fue un Europeo donde los aficionados se volcaron mucho con nosotras y se me vienen recuerdos muy bonitos.

–¿Qué espera de España en el Mundial?

–Que demos nuestra mejor versión. Que si ganamos una medalla sea porque hemos hecho un buen trabajo. ¿Que si me gustaría ganarla? Pues claro, y el oro. Somos conscientes de que hay que competir desde el principio, luchar cada partido.

–Si España gana el oro, ¿cómo lo celebraría?

–Lo primero que haría sería llorar... Porque al final cuando te subes a un podio después de haber estado mucho tiempo entrenando para ello lo primero que se te pasa por la cabeza son los sacrificios que has tenido que hacer, la familia, los amigos, mi pareja, que la pobre se ha tirado todo el verano viéndome entrenar... Me iría de vacaciones a desconectar.

–Además de Estados Unidos, ¿cuáles cree que son los rivales a batir?

–Cualquiera te puede dar una sorpresa. Tienes que estar concentrada los 40 minutos.

–¿Estamos ante una de las mejores generaciones de jugadoras de baloncesto españolas de la historia?

–Decir generaciones creo que sería muy egocéntrico. Sí es cierto que llevamos unos años seguidos con muchos éxitos que no se habían logrado antes. Somos un puzle donde las piezas han encajado y hemos hecho una foto muy bonita. Somos una familia.

–El deporte femenino está en auge, ¿qué cree que ha cambiado para que eso ocurra?

–Yo creo que la sociedad sigue una evolución constante y cada vez hay más igualdad. Al final somos un espejo donde reflejarse para muchas niñas y niños. A mí me llama la atención esa persona mayor que nos sigue desde el bar o desde su casa, y me hace pensar que sí que están cambiando las cosas. Que hay gente que nos sigue.

–¿Lo siguen teniendo las mujeres difícil para poder vivir del deporte enEspaña?

–Todo el mundo lo tiene difícil en el deporte. Es un debate en el que nunca me quiero meter. Igual que el deportista minoritario, si lo comparas con cualquier deporte, ya sea masculino o femenino, también lo tiene difícil.

«Los deportistas sufrimos y estamos lejos de casa... 'La soledad de un deportista de élite', así titularía yo mi libro»

–Cuénteme el mejor y el peor momento de su carrera.

–Yo diría que el mejor momento fue el poder conseguir una medalla olímpica. Y no por el hecho de ganarla, sino por la gente con la que la llegas a compartir el triunfo. La alegría que traes a tu entorno. El peor es que siempre estamos lejos de casa. Cuando estaba en Polonia falleció mi abuela, que para mí era como mi madre. Yo creo que ha sido el momento más duro. Los deportistas sufrimos y estamos lejos de casa... La soledad de un deportista de élite, así titularía yo mi libro.

–¿Por qué decidió dedicarse al baloncesto?

–He practicado todos los deportes: gimnasia rítmica, natación... jugaba a fútbol con mis amigos. En mi casa había balones de todos los tamaños. Al fútbol no me dejaban porque no querían que fuera la única chica, jugué al balonmano mixto y cuando dejó de ser mixto me dijeron que me apuntara al baloncesto otra vez, porque ya había probado antes pero me echaron del equipo por mala jugadora. Seguramente fuese muy mala, lo que pasa es que luego crecí y eso también ayuda.

Los partidos de España Japón- España. El encuentro se disputa esta noche (21 horas) en La Laguna. Mañana España se enfrentará a Puerto Rico (21 horas) y el martes (21 horas) a Bélgica.

–Si no hubiera triunfado, ¿a qué se hubiera dedicado?

–Seguramente hubiese estudiado arquitectura. Pero al final te das cuenta de que no se puede compaginar la carrera con ser un deportista de élite. Y ahora con 29 años tengo otras inquietudes.

–¿Tiene algún ritual antes de cada encuentro?

–Con España, cada partido uso unos calcetines nuevos, imagínate cuántos pares he usado ya...

– Me dice la jugadora más divertida del vestuario? ¿Y la más supersticiosa?

–La más supersticiosa soy yo. La más divertida diría que Bea Sánchez.