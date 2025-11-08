Una exposición para recordar a un club que hizo historia

Marco G. Vidart Santander Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Si se deja volar la imaginación, casi se puede ver por la Sala Mauro Muriedas de Torrelavega a Bob Harstad tirando de garra para plantar ... cara a cualquier rival que le salga al paso. Su camiseta, con el '9' a la espalda, está bien visible. Y con el legendario alero cogiendo alguno de las decenas de balones que decoran una exposición que se inauguró ayer, que durará hasta el 7 de diciembre y que a buen seguro será de las más visitadas de este año en Torrelavega. '50 años del SAB (mucho más que baloncesto)', rememora la trayectoria de un modesto club que se fundó hace medio siglo y que logró llevar a Torrelavega a la cima del baloncesto nacional, la Liga ACB.

Muchos asistentes La muestra se inauguró ayer a las 19.00 horas y desde sus primeros minutos ya era un éxito en cuanto a gente admirándola. Quien más quien menos, tenía un familiar, un amigo o un conocido en las cientos de fotos que recorren, además de la historia del club, la del propio baloncesto en la capital del Besaya. El alcalde de la ciudad, Javier López Estrada, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a todos los que han hecho posible una exposición cuidada en todos los detalles. Fotografías, camisetas, carnés, carteles, entradas... Recuerdos de otras épocas y de un club que desde su inicio tuvo como objetivo el fomentar la práctica del basket, con equipos en todas las categorías de base, y que acabó llegando al cielo del baloncesto español en la segunda mitad de la década de los 90.

Temas

Baloncesto

Torrelavega