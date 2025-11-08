El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Sala Mauro Muriedas, en la inauguración de la exposición sobre el SAB Torrelavega. Marco G. Vidart
Baloncesto

Una exposición para recordar a un club que hizo historia

La Sala Mauro Muriedas acoge hasta el 7 de diciembre una muestra para conmemorar los 50 años de la creación del SAB Torrelavega

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Si se deja volar la imaginación, casi se puede ver por la Sala Mauro Muriedas de Torrelavega a Bob Harstad tirando de garra para plantar ... cara a cualquier rival que le salga al paso. Su camiseta, con el '9' a la espalda, está bien visible. Y con el legendario alero cogiendo alguno de las decenas de balones que decoran una exposición que se inauguró ayer, que durará hasta el 7 de diciembre y que a buen seguro será de las más visitadas de este año en Torrelavega. '50 años del SAB (mucho más que baloncesto)', rememora la trayectoria de un modesto club que se fundó hace medio siglo y que logró llevar a Torrelavega a la cima del baloncesto nacional, la Liga ACB.

