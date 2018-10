Baloncesto El Igualatorio cesa a su entrenador «por motivos extradeportivos» y ficha a David Mangas David Mangas (a la izquierda) sustituirá en el banquillo del Igualatorio a Iñaki Merino (derecha). / DM . El equipo santanderino ha despedido al técnico vitoriano tres días después de debutar en la liga LEB plata y sin tiempo para preparar el encuentro que se disputa este miércoles por la tarde (20.30 horas) en Azpeitia SUSANA ECHEVARRÍA Santander Miércoles, 10 octubre 2018, 18:11

El equipo Igualatorio Cantabria Estela ha cesado a su entrenador Iñaki Merino después de tan sólo una jornada de liga disputada. El pasado sábado, el equipo santanderino debutó en la LEB de plata del baloncesto español ante el Basket Navarra con Merino en el banquillo, pero este martes, tres días después, el club comunicó su decisión de prescindir del técnico vitoriano y la de fichar a David Mangas como entrenador.

El presidente del Igualatorio Cantabria, Iván Amo, explica que no ha sido un cese «sino que simplemente hemos llegado a un acuerdo de desvinculación». El dirigente del Igualatorio Estela no ha querido profundizar en las causas de su salida. «Preferimos no decir nada porque este miércoles por la tarde (a las 20.30 horas) jugamos un partido (segunda jornada de la Liga) muy importante en Azpeitia, contra el Juaristi, y no queremos que nadie se distraiga con este tema». Pero lo que sí aclara Amo es que las razones para echar a Merino han sido «extradeportivas». «Situaciones personales de él que es mejor que no salgan a la luz», afirma el presidente.

Tras el cese del alavés Merino, quien en su día fue uno de los ayudantes de Scariolo en la selección española, la junta directiva del Igualatorio Cantabria Estela ha incorporado, inmediatamente, al abulense David Mangas, quien también fue cesado, hace menos de un mes, como entrenador del Basket Navarra, precisamente el equipo que fue, el pasado sábado, el primer rival del Igualatorio en su debut en la LEB plata.

Según informa el club santanderino, Mangas cuenta con una destacada experiencia en la LEB Plata. Dirigió, con mucho éxito, al Óbila Club de Basket, equipo con el que desarrollo toda su carrera deportiva hasta 2017, primero como jugador en la Liga EBA, y posteriormente en el banquillo. Como entrenador del Óbila Club disputó la Copa LEB Plata y las finales de los playoffs por el ascenso a LEB Oro, pero sobre todo fue un entrenador que promocionó a los jugadores de la cantera del club abulense haciendo que muchos de ellos diesen el salto al primer equipo.

Tras su paso por Ávila, la pasada campaña fichó por el Basket Navarra y logró clasificar al equipo navarro para el play-off de ascenso a LEB Oro, y realizar una meritoria fase de ascenso poniendo contra las cuerdas al máximo favorito de la competición, el HLA Alicante. El pasado mes de mayo renovó como entrenador del club navarro para toda esta temporada, pero el día 26 de septiembre, de forma sorprendente, el Basket Navarra Club y el técnico llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que les vinculaba hasta el final de la temporada 2018-19. El club navarro aseguró en ese momento que el motivo del cese es «la pérdida de confianza en el trabajo del entrenador por parte de la entidad».

Ahora David Mangas ya es el nuevo entrenador del Igualatorio y este martes por la noche llegó a Santander dispuesto a hacerse con los mandos del equipo, aunque apenas le ha dado tiempo a saludar Este miércoles, sin haber deshecho todavía su maleta, Mangas ya ha viajado a Azpeitia, al frente del Igualatorio Estela. En la localidad guipuzcoana, el conjunto cántabro jugará esta tarde (20.30 horas) su segundo compromiso liguero ante el Juaristi.