Jassel Pérez ya está en Torrelavega

Jassel Pérez (San Cristóbal, 12 de septiembre de 2001), uno de los fichajes estrella del Alega para esta temporada, ya está en Cantabria. El jugador, ... cuya contratación se cerró todavía en verano, no se había podido incorporar aún al equipo al tener problemas con el visado, pero esta semana ha conseguido ya solventarlos y el miércoles por la noche aterrizó en el Aeropuerto Seve Ballesteros para incorporarse de inmediato al trabajo con sus nuevos compañeros. El propio Alega lo ha hecho público con la publicación de una fotografía en redes, aunque sin ofrecer más información sobre la incorporación del escolta dominicano, que llega a Torrelavega como cedido por el Covirán Granada.

Internacional dominicano fichó por el Covirán procedente de la liga mexicana -antes había jugado en su país natal y en Venezuela- y los granadinos, que le han firmado para las dos próximas temporadas, llegaron a un acuerdo inmediato para su cesión con el objetivo de que se foguee en Primera FEB en el Vicente Trueba.

El club no ha informado si su nuevo efectivo formará parte de la expedición que se desplace a Galicia para enfrentarse mañana, sábado, al Monbus Obradoiro en el pabellón Fontes do Sar de Santiago de Compostela.

Lesión de Alderete

El Alega anunció ayer la lesión de Diego Alderete, que permanecerá de baja «varias semanas». Como es habitual, no indica ni la dolencia que padece no ofrece pronóstico de recuperación ni reaparición, sino que se limita a señalar que «tras las pruebas médicas realizadas después de una acción en el entrenamiento, los servicios médicos han diagnosticado a nuestro jugador Diego Alderete una lesión que le impedirá competir temporalmente. Su regreso a los entrenamientos dependerá de la evolución de su recuperación».