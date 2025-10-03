El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jassel Pérez, con la bufandadel Alega y la gorra con el lema'Todas mienten'. Grupo Alega
Baloncesto

Jassel Pérez ya está en Torrelavega

El escolta dominicano, cedido por el Covirán Granada en verano, ya puede trabajar a las órdenes de Lolo Encinas

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Jassel Pérez (San Cristóbal, 12 de septiembre de 2001), uno de los fichajes estrella del Alega para esta temporada, ya está en Cantabria. El jugador, ... cuya contratación se cerró todavía en verano, no se había podido incorporar aún al equipo al tener problemas con el visado, pero esta semana ha conseguido ya solventarlos y el miércoles por la noche aterrizó en el Aeropuerto Seve Ballesteros para incorporarse de inmediato al trabajo con sus nuevos compañeros. El propio Alega lo ha hecho público con la publicación de una fotografía en redes, aunque sin ofrecer más información sobre la incorporación del escolta dominicano, que llega a Torrelavega como cedido por el Covirán Granada.

