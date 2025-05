«Los jugadores han dejado el 'yo' para poner todo al servicio del Grupo Alega»

Marco García Vidart Santander Martes, 6 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cuando llegó a Torrelavega a finales del mes de enero, le dijeron cuál era el único objetivo. «La permanencia. Cambiar las dinámicas y mantenernos». Lolo Encinas (San Sebastián, 1974) llegaba a un Grupo Alega Cantabria que con un balance de cinco victorias y 12 derrotas en lo que se llevaba de Liga estaba en puesto de descenso, eso sí inmerso en la pelea con más equipos. Esta pasada jornada, con el triunfo de los torrelaveguenses ante el Zamora (71-82) y las derrotas de otros equipos implicados en esa lucha por evitar el descenso, el Grupo Alega y Lolo Encinas cumplieron el objetivo. Permanencia sellada. El equipo seguirá la próxima temporada en la Primera FEB, el segundo escalón del baloncesto español.

Encinas llegaba para relevar a un Álex González que había cogido el mando temporalmente. Además de ese objetivo de la permanencia, había que sustituir a una institución en el Grupo Alega como David Mangas. El donostiarra no ahorra elogios para el palentino. «El viernes, el primer mensaje de ánimo para el partido era de David. Es parte importante de la historia de este equipo». Cuando llegó a finales de enero al banquillo del Alega, se encontró con cosas de David Mangas «muy válidas». Pero, por la razón que fuese, el Alega no había carburado. «Les veía muy unidos. No había mal ambiente, pero estaban tristes». Así que Lolo Encinas se puso manos a la obra. Nada más llegar, lo obvio. «Les dije que había que dejar a tres por debajo».

Con casi media temporada por delante –tomó las riendas del Grupo Alega en la jornada 18– la palabra sobre la que giraba todo el proyecto era una. «Creer. Convencerles de que era posible». El donostiarra implementó algunas modificaciones, como algún cambio de posiciones en los jugadores. «Y desde el principio vi que con cuatro cambios, el equipo iba entendiendo cosas». A todo ello, ayudaba y mucho que los jugadores «entrenaban bien y estaban unidos». El primer partido con Encinas en el banquillo se perdió ante el Tizona Burgos (90-87). Y también los dos siguientes. Fue a la cuarta, con la visita del Amics Castelló, cuando los torrelaveguenses ganaron por 96-76 para dar a su entrenador su primera victoria al frente del Grupo Alega. Además de ser el primer triunfo, fue un punto de inflexión para el técnico. «Había que sacarlo. Ganar. Y pensé que estos tíos, además de ganar, pelearon el 'average' –el Alega había perdido por 21 puntos, 89-68, en Castellón–». Un gran motivo de esperanza para creer que la permanencia era posible.

«Equipo junto»

Y desde ese primer triunfo al del pasado viernes ante el Zamora, el balance del Grupo Alega en la Primera FEB ha sido bueno para un equipo que peleaba por evitar el descenso. Seis victorias y otras tantas derrotas. En esos partidos perdidos, ha habido «momentos que han hecho mucho daño. Resultados malos. Pero el equipo siempre ha estado junto».

Encinas resalta la ayuda que ha recibido en estos meses en Torrelavega. «Álex González me ayudó mucho a entender al club, a la ciudad... Su trabajo y el de todo el staff ha sido muy importante». Dentro de la pista Mirza Bulic, «al que ya conocía», fue otra pieza esencial. «Tenía que entrar aquí a través de él». Y a ese buen ambiente que ha contribuido a la salvación han ayudado jugadores como «Reggie Johnson, con su alegría diaria; Littleson, Javi Vega con su experiencia... Han aportado todos. Los jugadores han dejado el 'yo' para poner todo al servicio del Grupo Alega».

Este viernes (21.00 horas) toca el fin de fiesta. El último partido de la temporada. En el Vicente Trueba y ante el Cartagena. «Jugamos contra un equipo de playoff, pero quiero que acabemos peleando, jugando bien, y dando una alegría a nuestra gente», añade Encinas. Una afición que en casa «ha sido una locura» y que les ha apoyado en desplazamientos como los de Valladolid o Zamora. Para esa próxima temporada en Primera FEB, Encinas aún no tiene prisa. «Llegué un poco como urgencia. Tengo la opción de seguir, pero nos sentaremos para hablar». En estos días, toca disfrutar del objetivo conseguido. De lo único importante allá por el mes de enero cuando Lolo Encinas llegó a Torrelavega. El Grupo Alega seguirá en la Primera FEB.