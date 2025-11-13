El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Xavi pascual, en una imagen de archivo EP
Baloncesto

Xavi Pascual vuelve al banquillo del Barça nueve años después

En su primera etapa conquistó la Euroliga de 2010, además de cuatro Ligas ACB, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:50

El Barcelona ha apostado por un viejo conocido para intentar salir de la crisis. Xavi Pascual, el entrenador que llevó al club azulgrana a lo más alto del baloncesto europeo hace más de una década, regresa al banquillo del equipo catalán nueve años después de su marcha. Según fuentes del club, el técnico de Gavà tomará las riendas del equipo tras la destitución de Joan Peñarroya, aunque el acuerdo todavía no se ha hecho oficial.

Pascual, que dirigió al primer equipo entre 2008 y 2016, firmó una de las etapas más exitosas de la sección de baloncesto. Conquistó la Euroliga de 2010, además de cuatro Ligas ACB, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas. Su vuelta llega en un momento delicado, ya que el Barça acumula dos temporadas sin títulos y ha iniciado la actual con un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

En la Liga ACB, el equipo marcha undécimo con un balance de 2-4, fuera de los puestos de playoff y de acceso a la Copa del Rey. En la Euroliga, los números son algo mejores (6-4 y octavo clasificado), pero lejos del nivel que exige un club de su presupuesto y tradición.

Etapas en Grecia y Rusia

Desde su salida del Palau Blaugrana, Pascual ha ampliado su experiencia internacional. Dirigió al Panathinaikos (2016-2018), donde ganó la Liga y la Copa griegas, y posteriormente al Zenit de San Petersburgo (2020-2025), con el que también conquistó títulos nacionales y compitió con solvencia en la Euroliga antes de abandonar el proyecto ruso.

Su regreso simboliza, en parte, un intento del club por recuperar una identidad perdida en los últimos años. Tras la era Saras Jasikevicius y la breve etapa de Peñarroya, el Barça busca estabilidad y un estilo reconocible. Pascual, metódico y de carácter analítico, conoce el entorno y la presión del Palau. Su desafío será doble: reactivar un vestuario golpeado por los malos resultados y volver a conectar con una afición que añora los tiempos de gloria.

