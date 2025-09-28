El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Balonmano

El Bathco despliega todo su talento

Los naranjas, en estado de gracia y con un brillante juego coral, se deshacen de un Eón Alicante muy inferior en un partido casi perfecto

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:51

El Bathco enlaza su tercera victoria consecutiva y se consolida en la segunda plaza de Asobal después de brindar una brillante victoria (32-38) basada ... en el juego coral que ahogó al Eón Alicante desde los primeros compases del partido. Los de Fernando Latorre fueron incapaces de desentrañar el entramado de los torrelaveguenses muy seguros en defensa y prácticamente letales en todos sus disparos desde cualquier punto de la pista hasta rendirse al juego de los montañeses.

