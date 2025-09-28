El Bathco despliega todo su talento

El Bathco enlaza su tercera victoria consecutiva y se consolida en la segunda plaza de Asobal después de brindar una brillante victoria (32-38) basada ... en el juego coral que ahogó al Eón Alicante desde los primeros compases del partido. Los de Fernando Latorre fueron incapaces de desentrañar el entramado de los torrelaveguenses muy seguros en defensa y prácticamente letales en todos sus disparos desde cualquier punto de la pista hasta rendirse al juego de los montañeses.

El arranque fulgurante de los naranjas (2-4) enseñó las entretelas del recién ascendido y debutante en Asobal. Los de Torrelavega bajo la batuta de Isi Martínez y con la seguridad de Carlos Calle bajo los palos, ampliaron aún más su ventaja (3-5) mientras que los alicantinos no eran capaces de leer correctamente el juego del Bathco ni encontraban la forma de confrontarlo. El tiempo muerto que solicitó Fernando Latorre hizo reaccionar a los levantinos y Montoya rompió la sequía anotadora local.

Eón Alicante Flavio Wick, Iván Montoya (1), Borja Méndez (1), José Oliver Hernández (1), Ander Torrico (4), Fabio Lopes, Roberto Domenech, Augusto Moreno (1), Lautaro Robledo (3), Eduardo Escobedo (2), Julen Urruzola (1), Xavi Barreto (1), James Lewis (7), Yanis Ramírez, Aarón Gutiérrez (9) y Darko Dimitrievski (1). 32 - 38 Bathco Carlos Calle, Rodrigo González, Andrés Moyano (2), Marcio Silva (4), Álex Rubiño (3), Scott James (5), Javier Muñoz (3), Juanjo Fernández, Jakub Prokop (3), Borja Lombilla, Isi Martínez (4), Jokin Aja (2), Fafa Cangiani (3), Marko Jurkovic (3), Oswaldo Maestro (2), Ángel Fernández (3). Parciales: 2-4, 5-6, 5-7, 9-11, 11-13, 13-17 –descanso– 16-18, 19-22, 26-27, 27-32 y 32-38.

Árbitros: Albert Pérez Acedo y Daniel Toro Ponce.

A pesar de la reacción del Eón Alicante y, aunque llegó a reducir en dos goles su diferencia con el Bathco, los levantinos no pudieron consolidar la mejora (5-10). Fueron superados en todas las facetas del juego, en el contrataque y en el posicional por los naranjas. El empuje y la calidad de los torrelaveguenses unidos a las imprecisiones alicantinas llevaron a los del Besaya a jugar a placer en el Pitiu Rochel (8-13) y recrearse en su juego.

Dominio y goles

El Bathco no tuvo un solo momento durante la primera parte en el que pasase apuros ante el Eón Alicante y a falta de dos minutos para el descanso (12-19) alcanzaron la máxima diferencia del partido con siete goles a favor de los naranjas que dejaban en evidencia la inconsistencia de la defensa alicantina.

Los del Besaya desplegaron todo su talento para encarrilar una victoria forjada en un juego coral imposible de contrarrestar por los jugadores de Fernando Latorre a pesar de las constantes indicaciones del técnico. Con una renta a favor de seis goles, a los de Jacobo Cuetara les encontró la bocina del medio tiempo jugando sus mejores minutos hasta el momento (13-19) desde que arrancó la competición oficial.

La vuelta a la pista devolvió a un Bathco en estado de gracia que mantenía el control del juego y se empeñó en buscar sus propios limiten rompiendo una y otra vez la defensa del Eón Alicante (19-24). Prácticamente desahuciados, los levantinos mantenían gracias a las nueve dianas de su lateral Aarón Gutiérrez, máximo goleador del equipo, un hilo de vida que los sustentaba (25-29) en el partido, aunque sin opciones reales de dar problemas a los de Jacobo Cuétara.

Los conatos de remontada alicantinos no pasaban de intentos que se diluían a los pocos minutos y el Bathco aprovechaba la irregularidad del Eón Alicante para deleitarse con cada una de sus jugadas. En un guion casi calcado al de la primera mitad, los de Torrelavega retomaron esa diferencia tranquilizadora de seis goles. Los naranjas estaban cada vez más cerca de enlazar su tercera victoria consecutiva en uno de sus mejores arranques ligueros desde la llegada a Asobal.

El Bathco no tuvo piedad de los alicantinos y cada balón que perdían los pupilos de Fernando Latorre terminaba en las redes locales (27-35) regalando un partido a la altura de los principales candidatos al subcampeonato de la élite de este deporte. A los de Jacobo Cuétara les pilló el final en pleno festival de goles (32-38) que lleva a los del Besaya directos a consolidarse en la segunda plaza mientras lucen con orgullo el apelativo de invictos después de tres jornadas que cuentan por victorias y con números similares a un gigante del balonmano español como Granollers.