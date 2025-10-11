El Bathco firma su mejor arranque de Liga Asobal

El Bathco mantiene el infernal ritmo de la cabeza de la liga con la victoria (31-34) en un partido brillante de los naranjas, que ... siguen invictos después de cinco jornadas y firman su mejor arranque liguero desde que están en Asobal. Los del Besaya derrocharon calidad y buen juego para dejar a la vista las costuras de los arandinos, muy inferiores a ellos.

Villa de Aranda Teixiera, Guitart, Sladkowski (5), Berbel (2), López (3), Tamayo (1), Poveda (3), Iribar (3), Rogonovs (1), Martínez, Megías (2), Huix (4), González (2) y Arias (5). 31 - 34 Bathco Calle, Tercariol, Ángel Fernández (1), Cangiani (1), Aja, Martínez (6), Borja Lombilla, Prokop (7), Juanjo Fernández (2), Muñoz (7), Scott (3), Rubiño, Gómez (2), Silva (1) y Moyano (4). Parciales: 3-4, 4-7, 6-9, 10-12, 13-17 –descanso– 16-21, 19-21, 23-26, 26-28, 27-21 y 31-34.

Árbitros: Antonio García del Salto y José Huertas Herrador.

La facilidad naranja para obligar a Vasco Teixiera, portero de los ribereños, a recoger el balón de sus redes fue la tónica dominante en el Santiago Marugán (4-8). El ataque letal de los torrelaveguenses unido a un Leo Tercariol muy efectivo bajo el arco del Bathco, permitió a los de Jacobo Cuétara encarrilar la victoria antes de llegar al primer cuarto de hora de juego. Mientras, Isi Martínez elevaba el juego naranja a su máximo exponente (8-11), así que la única opción contra los del Besaya para el Villa de Aranda pasaba por anular el juego del central leonés. El Bathco encontraba sin problema situaciones cómodas de lanzamiento sin tener que elaborar mucho las jugadas y lo aprovechó mientras Tercariol permitía afianzar a los de Cuétara una superioridad abrumadora.

Dominio total

La defensa naranja, cada vez más cerrada, complicaba las ofensivas amarillas, así que tras un análisis rápido del panorama, el Villa de Aranda optó por minimizar daños, contener a los de Torrelavega y evitar que la sangría fuera incontrolable de cara a llegar con alguna opción al descanso (13-17). El regreso a la pista azul puso a prueba la polivalencia del Bathco. Los naranjas enlazaron varias exclusiones que mantuvieron a los de Jacobo Cuétara en inferioridad numérica y cambiaron, momentáneamente, la dinámica del partido (19-21). Tocaba retomar el mando y cerrar cuanto antes un nuevo triunfo, que eleva a histórico el arranque de los torrelaveguenses.

La calidad naranja (23-25) no dio opciones al Aranda a pesar de que los ribereños se empeñaban en remar en busca de una oportunidad que no llegó (31-34).