Javi Muñoz, extremo del Bathco, arma el brazo para disparar a la portería ribereña que defiende Guitart LOF

El Bathco firma su mejor arranque de Liga Asobal

Los naranjas se deshacen sin problemas del Villa de Aranda a domicilio y establecen un nuevo techo histórico al cerrar invictos la quinta jornada

Adela Sanz

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:21

El Bathco mantiene el infernal ritmo de la cabeza de la liga con la victoria (31-34) en un partido brillante de los naranjas, que ... siguen invictos después de cinco jornadas y firman su mejor arranque liguero desde que están en Asobal. Los del Besaya derrocharon calidad y buen juego para dejar a la vista las costuras de los arandinos, muy inferiores a ellos.

