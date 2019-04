Balonmano | Liga Asobal El Blendio quiere romper su racha negativa El DS Blendio se medirá al Guadalajara con el objetivo de sumar una victoria. / Javier Cotera El equipo de Rodrigo Reñones, que viaja a Guadalajara, lleva sin conocer la victoria desde el pasado 23 de febrero, cuando ganó al colista RAFA GONZÁLEZ Santander Sábado, 27 abril 2019, 07:48

El DS Blendio afronta su segunda jornada consecutiva lejos de Santander. En esta ocasión, el equipo cántabro se desplaza a Guadalajara, donde a las 19.30 horas buscará romper la dinámica negativa que arrastra desde hace varias jornadas en esta recta final de la competición en la Liga Asobal.

Cinco partidos les quedan para despedir el campeonato a los de Rodrigo Reñones y hoy visitan a un equipo que ha mantenido una trayectoria bastante regular que le ha llevado a estar en la duodécima posición, a cuatro puntos de los santanderinos, con los deberes hechos de cara a la permanencia objetivo prioritario de los alcarreños.

Guadalajara-Blendio Guadalajara Hombrados, Eceolaza, Parra, Mellado, Serradilla, Márquez, Montoya, Vigo, Sanchez-Migallón, Niewrzawa, Moya, Gallardo, Javier García, Alberto Sanz. DS Blendio Samuel, Salvarrey, Pla, Postigo, Da Silva, Lon, Valles, Muñiz, Sergio, Valverde, Torriko, Lastra, Sola, Basualdo, Darko, Rubio, Luis Pla. Lugar y hora Pabellón David Santamaría. 19.30 horas.

El cuadro de La Albericia no conoce la victoria desde el 23 de febrero, cuando superó al colista, Alcobendas, por 25-26. Los siguientes seis partidos han finalizado con resultado negativo para los santanderinos, en casa con Cuenca, Barcelona y Benidorm, y ha domicilio con Valladolid, Cangas de Morrazo y Bidasoa.

Una trayectoria última en la que parece haber desconectado, después de cumplir con creces las expectativas creadas al inicio de la temporada. Pero antes de cerrar la Liga, los santanderinos quieren volver a la senda del triunfo en un tramo final muy complicado, ya que les quedan en casa partidos frente a Logroño y Ademar, mientras que a domicilio visitan hoy al Guadalajara y posteriormente a Anaitasuna y Granollers, donde finalizarán la campaña. La expedición cántabra viajará a la ciudad castellano-manchega hoy mismo, con la baja de Ángel Iglesias por rotura de fibras y con la duda de Diego Muñiz, quien no ha podido ejercitarse con normalidad esta semana por molestias físicas. Se suman a la convocatoria los canteranos Luis Pla, Ángel Basualdo y Sergio Rubio.

Un rival a batir

Por su parte, el Guadalajara tiene como objetivo claro ganar el partido ante su afición. Si bien reconoce su técnico, César Montes, que no resultará fácil y valora muy positivamente las aportaciones de Jorge Da Silva en el lateral derecho, Alberto Pla y de Darko Dimitrievski en el cuadro santanderino. El último punto que ha conseguido el conjunto alcarreño fue ante el Valladolid, cuando empató a 25 en un mal partido. Para este encuentro, el Guadalajara contará con la baja del lateral Pablo Paredes, exjugador del DS Blendio por una rotura de fibras en el abductor. El que vuelve a la convocatoria es el lateral derecho Alberto Sanz, si bien sale de una ausencia por problemas físicos y no parece que no vaya a tener mucho protagonismo.

Los santanderinos deberán afinar la puntería para superar al meta José Javier Hombrados, todo un mito del balonmano en Cantabria tras su paso por el Teka, que a pesar de sus 47 años sigue siendo un seguro en la portería alcarreña con un porcentaje del 35 % de efectividad en su labor.