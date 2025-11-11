El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fede Saud Sulak busca un disparo a puerta. Roberto Ruiz
Balonmano

El Blendio Sinfín da el primer paso hacia la recuperación

Los santanderinos, tras ganar al Proín Sevilla en La Albericia, buscarán su segunda victoria consecutiva en Zaragoza y primera a domicilio

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En Plata no hay medias tintas, escala de grises ni «clase media», como enuncia José Manuel Herrero Lon, entrenador del Blendio Sinfín. «O se lucha ... por ascender o se lucha por no descender», continúa. El hecho es que a los santanderinos, al menos de momento, les está tocando la cruz de la moneda. Después de nueve jornadas disputadas, aunque los sinfinistas solo han jugado ocho, ya que el partido ante OAR Coruña se aplazó a diciembre, los montañeses andan haciendo equilibrios por el borde de la zona roja de la tabla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  3. 3

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  4. 4

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  5. 5

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  6. 6

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  7. 7

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  8. 8

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real
  9. 9

    La avispa asiática se estabiliza
  10. 10 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Blendio Sinfín da el primer paso hacia la recuperación

El Blendio Sinfín da el primer paso hacia la recuperación