El Blendio Sinfín da el primer paso hacia la recuperación

En Plata no hay medias tintas, escala de grises ni «clase media», como enuncia José Manuel Herrero Lon, entrenador del Blendio Sinfín. «O se lucha ... por ascender o se lucha por no descender», continúa. El hecho es que a los santanderinos, al menos de momento, les está tocando la cruz de la moneda. Después de nueve jornadas disputadas, aunque los sinfinistas solo han jugado ocho, ya que el partido ante OAR Coruña se aplazó a diciembre, los montañeses andan haciendo equilibrios por el borde de la zona roja de la tabla.

Con tres plazas de descenso directo y una de promoción, el Blendio Sinfín acumula seis puntos gracias a las dos victorias y los dos empates que lleva cosechados. En el puesto duodécimo del segundo escalón del balonmano español, a los de Lon se les han ido los puntos en «partidos igualados que no supimos cerrar y se nos fueron».

La frase «En esta categoría no hay clase media. O se lucha por ascender o se lucha por no descender» José Manuel Herrero Lon Entrenador

Es cierto que «a nivel resultados estamos un poco frustrados», reconoce el técnico debutante en Plata esta temporada, «pero el equipo tiene mucho compromiso y entrega». Además, «los entrenamientos son muy buenos», añade Lon. El próximo objetivo de los sinfinistas es «enlazar dos victorias consecutivas» para dar un chute de motivación al vestuario. De momento, los dos triunfos que engalanan son ante el líder, Fundación Agustinos (33-31), y el segundo clasificado, Proín Sevilla (32-27), aunque para el técnico de los santanderinos, «no quiere decir nada que ahora estén arriba», ya que «es una Liga muy igualada». Esa es la clave de Plata y lo que supone una dificultad añadida: «Si ganas dos partidos, te metes arriba, pero nosotros hemos cerrado dos empates en encuentros que teníamos ganados o la derrota en Soria».

Después de resarcirse de la eliminación de Copa ante los andaluces, Lon quiere que su Blendio Sinfín estire el buen momento de juego y resultados al partido del domingo ante Zaragoza (12.30 horas). Los maños tienen solo un punto más que los santanderinos y los preceden en la clasificación como undécimos. «Es una Liga muy difícil y todos los equipos te pueden ganar. Todos los rivales tienen puntos fuertes que pueden acabar decidiendo el partido en tu contra», cuenta Lon.

En La Albericia, de momento, no se plantean reforzar el equipo ni añadir ningún efectivo más: «Tenemos una buena plantilla y gente de la casa. No necesitamos refuerzos para sacar esto adelante», concluye el entrenador, que ve a los suyos «mejor ahora que la semana pasada. Estoy muy contento con la entrega y el compromiso».