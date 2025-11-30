El Blendio Sinfín no pudo contener las embestidas de Anaitasuna Los santanderinos se dejan en Pamplona su mejor racha hasta el momento a pesar de la brillantez de Aguilella durante todo el partido

Adela Sanz Santander Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:40

El Blendio Sinfín no pudo dar continuidad a sus buenos resultados de las tres últimas jornadas y cae (33-27) ante el Anaitasuna. A pesar de la derrota, los santanderinos se mantienen rozando el abismo del descenso, pero sin caer en él tras doce jornadas.

Anaitausna Martín, Malivojevic (1), Fernández (2), Elola (5), Nuin (2), Elustondo, Redondo (5), Marche (1), Itoiz (1), Cozma, Eli (2) e Isturiz. 33 - 37 Blendio Sinfín Doval, Alonso, Valverde (2), Domínguez, Pardo (1), Aguilella (10), Blanco (2), Pla, Quiroga, Basualdo, Saud (1), Macapá (6), Payá (5), Rama y Arnau. Parciales: 2-14, 4-7, 6-7, 8-9, 10-11, 13-14 –descanso– 16-17, 20-18, 22-19, 27-24, 29-26 y 33-27.

Árbitros: Óscar Gutiérrez Sobrino y Jorge Monjo Ortega.

El primer tiempo comenzó con un intercambio rápido de goles, donde ambos equipos mostraron sus estrategias ofensivas. A medida que avanzaba la media hora inicial, las exclusiones comenzaron a marcar el ritmo del juego. Nikola Malivojevic fue excluido por parte de Anaitasuna y esto permitió que los sinfinistas aprovecharan para anotar varios goles cruciales. Marcos Aguilella, máximo anotador del partido con diez goles, brilló durante esta fase al convertir dos penaltis consecutivos que mantuvieron al Blendio Sinfín en la lucha por la victoria en Pamplona. Con momentos clave como la expulsión de Julen Elustondo Martin y un tiempo muerto solicitado por José Manuel Herrero Lon para los cántabros, se llegó al descanso con un apretado marcador (13-14) a favor sinfinista.

La segunda mitad comenzó con más intensidad. Matías Payá anotó para Blendio Sinfín apenas a los 36 segundos del reinicio. Sin embargo, Anaitasuna mostró una clara mejora en su defensa y capitalizó mejor sus oportunidades en ataque. Mikel Redondo convirtió varios lanzamientos desde siete metros mientras Iker Elola aportaba también desde posiciones centrales así que los pamploneses tomaron el control (20-18).

Los cambios tácticos de Nacho Moyano resultaron efectivos y permitieron mantener el dominio del juego y del electrónico. El Blendio Sinfín intentó resistir e incluso tuvo momentos destacados como los goles finales de Macapá, pero no lograron detener la embestida final de Anaitasuna que cerró a favor el partido (33-27) y dejó a los santanderinos sin premio.