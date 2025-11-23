El Blendio Sinfín toma aire a costa de un débil Alcobendas

Adela Sanz Santander Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:43 Comenta Compartir

El Blendio Sinfín rentabiliza su superioridad sobre la pista (31-21) y celebra una victoria ante el Alcobendas que le permite coger aire y encarrilar su irregular inicio de temporada. La primera parte comenzó con un ritmo frenético. Los madrileños abrieron el marcador rápidamente gracias a Jaime Suárez, quien anotó desde nueve metros. Sin embargo, pronto respondió el conjunto sinfinista con varios goles que le permitieron tomar una ligera ventaja.

Blendio Sinfín Pol Quiroga, Víctor Doval, Gus Alonso (6), Javi Valverde (3), Marcos Domínguez (3), Aarón Pardo (4), Marcos Aguilella (2), Mikel Blanco (1), Luis Pla (4), Ángel Basualdo, Pablo Traspuesto, Fede Saud (2), Macapá (2), Payá, Pablo Rama (2) y Jaime Arnau (2). 31 - 21 Alcobendas Pablo Muñoa, Jaime Suárez (1), Darío Aguado (1), Javi Suárez (2), JoséGutiérrez, Ramón Fuentes, Anthony Pinto (5), Luis Plasencia (1), David Torrejón (3), Ibai Carrasco, Christian Alonso (2), Álex Echevarría, Diego Lita. Parciales: 2-2, 4-5, 6-9, 9-11, 12-12, 15-13 –descanso– 19-16, 23-17, 25-19, 28-19, 30-20 y 31-21.

Árbitros: Abel Juncal y Ángel Mateos.

A lo largo de esta primera mitad, las defensas fueron clave; tanto Víctor Doval como Ramón Fuentes hicieron varias intervenciones destacadas. A pesar de ello, el Alcobendas sufría problemas con los pases errados y descalificaciones que les costaron muy caro. Los fallos en los lanzamientos por parte del conjunto visitante dieron oxígeno a un Blendio Sinfín que capitalizó las oportunidades generadas por sus extremos Aarón Pardo y Macapá.

Aún así, a medida que avanzaba el primer tiempo, se observó una evolución táctica por parte del Alcobendas, intentando ajustar su defensa tras varios robos por parte de Luis Pla. Al final del primer tiempo, la ventaja local era mínima (15-13), dejando todo abierto para la segunda mitad. En la segunda parte cambió radicalmente la dinámica. Desde el inicio se vio un Blendio Sinfín más sólido y concentrado en defensa. Esto permitió generar contragolpes efectivos, liderados nuevamente por Aarón Pardo e impulsando a sus compañeros hacia adelante. Un gol tempranero de Jaime Arnau puso a los de Lon en una posición cómoda (16-13). Pese a algunos intentos desesperados de Alcobendas por mantenerse cerca en el marcador, con Diego Lita aportando goles importantes, cada vez parecía más complicado mantener ese ritmo contra un cuadro sinfinista decidido a cerrar espacios eficazmente. Al final, un certero Blendio Sinfín supo administrar su ventaja y cerró completamente cualquier opción ofensiva rival hasta la bocina final (31-21).