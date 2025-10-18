El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Oswaldo Maestro, lateral derecho del Bathco, busca el hueco en la defensa para hacer un pase Luis Palomeque

Cangas deja al Bathco sin liderato

Los naranjas ceden ante los gallegos tras un partido muy irregular y caen a la quinta plaza después de perder la condición de invictos

Adela Sanz

Torrelavega

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:47

Comenta

El Bathco cae (28-30) ante Cangas y despierta de golpe del sueño de cerrar la jornada como líder en solitario de Asobal después de ... un partido muy irregular de los naranjas que, salvo un puñado de minutos, no acabaron de encontrarse cómodos sobre la pista. La primera derrota de los torrelaveguenses llega por sorpresa y los relega a la quinta plaza de la clasificación dejando también en el camino su condición de invictos.

