Cangas deja al Bathco sin liderato

El Bathco cae (28-30) ante Cangas y despierta de golpe del sueño de cerrar la jornada como líder en solitario de Asobal después de ... un partido muy irregular de los naranjas que, salvo un puñado de minutos, no acabaron de encontrarse cómodos sobre la pista. La primera derrota de los torrelaveguenses llega por sorpresa y los relega a la quinta plaza de la clasificación dejando también en el camino su condición de invictos.

Bathco Carlos Calle, Leo Tercariol, Ángel Fernández (1), Oswaldo Maestro (2), Fafa Cangiani, Jokin Aja (2), Isi Martínez (5), Borja Lombilla, Jakub Prokop (5), Juanjo Fernández, Javi Muóz (5), James Scott, Álex Rubiño, Carlos Gómez, Marcio Silva y Andrés Moyano (7). 28 - 30 Cangas Ivan Panjan, Javier Fernández, Juan Rodríguez, Ángel Jesís Rivero (3), Santi López (1), Pablo Castro (3), David Kalvo (2), Marcell Csaba, Nicolò D'Antino (10), Jaime Gallardo, Arnau Fernández (4), Manuel Pérez (3), Martín Gayo, Samu PEreiro (4), Juan Carlos Quintas y Arón Díaz. Parciales: 2-3, 5-6, 7-10, 11-11, 16-14, 18-15 –descanso– 18-16, 20-19, 22-22, 24-24, 26-26 y 28-30.

Árbitros: Miguel Martín Soria Fabián y Jesús Álvarez Menéndez

A los tres minutos ya pintaban bastos para los naranjas y Jacobo Cuétara paró el partido después del arranque perfecto de su rival (1-3) liderado por Ángel Jesús Rivero que llevaba el mando ofensivo gallego. Los de Torrelavega tenían que ganar firmeza en defensa y sacudirse los nervios mientras los de Morrazo aprovechaban su superioridad numérica (4-6).

Había mucha tela que cortar por delante para preocuparse por el inicio dubitativo así que el Bathco se remangó el mono de trabajo para iniciar una remontada que iba a costar más de lo esperado. Cangas dominaba en la pista y en el electrónico (6-9) así que, de nuevo a los doce minutos, Cuétara detuvo el partido. Había que cambiar la mentalidad naranja para hacer frente a los gallegos que alcanzaban su máxima diferencia (7-10).

La exclusión de Pablo Castro en las filas del Morrazo permitió a Isi Martínez y Ángel Fernández aprovechar la superioridad numérica para aparecer en el retrovisor de Cangas y Jakub Prokop se encargó de subir las tablas al marcador (11-11) para reiniciar el partido en el Trueba. Con más problemas de lo esperado, el Bathco tomó la delantera en el último tercio de la primera mitad (13-12) gracias al acierto de su máximo goleador, Prokop. El de Bratislava devolvió la vida a un Bathco que ya resultaba más reconocible sobre la pista azul (17-14). Entonces, los naranjas apostaron por jugar con más calma y tranquilidad para dormir el partido hasta que sonase la bocina del descanso (18-15).

La muralla naranja con Carlos Calle bajo el arco retomó la buena imagen de los últimos compases de la primera parte (20-17) aunque el Bathco no acababa de sacar a Cangas del partido. Los de Quique Domínguez a base de esfuerzo y disciplina alcanzaron el empate (20-20). Freno de mano y vuelta a empezar.

Bathco y Cangas estaban dispuestos a brindar un partido igualado y lleno de emoción (22-23) que se convirtió en todo un correcalles de goles (24-24) abocado a una final de infarto que terminó desnivelando la balanza a favor de los gallegos (28-30) en los últimos segundos.