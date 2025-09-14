Colunga sale al rescate del Bathco

El certero disparo de Nico Colunga desde los seis metros a falta de dos segundos para la bocina final permite al Bathco celebrar su primera ... victoria (27-28) del curso ante el Rebi Cuenca tras un partido irregular marcado por la inestabilidad defensiva de los naranjas sobre la pista de El Sargal.

Andrés Moyano solo necesitó un minuto para anotar el primer gol naranja en la competición domestica que estrenaban en territorio conquense. Un inicio de partido rápido y letal (2-4) por parte de los torrelaveguenses que se acabó estabilizando después del vendaval montañés de los primeros minutos. Las tablas se instalaron en el marcador (4-4) durante más de tres minutos hasta que Nico Colunga desatascó el ataque del Bathco aunque se mantenía la dinámica de un gol arriba y empate en la siguiente jugada.

Hubo que esperar para que los de Jacobo Cuétara tomaran ventaja en El Sargal, pero una vez que aclararon sus ideas y recuperaron solidez sobre la pista (8-11) alcanzaron la mayor diferencia a favor desde que sonase la bocina inicial. Lidio Jiménez pidió tiempo muerto para corregir el exceso de juego individual que estaba complicando mucho la recta final de la primera parte a los conquenses.

Rebi Cuenca Segador, Tonicher, Barceló (1), Aldini, Mosquera, Vilhena (4), Nacho Pizarro (2), Freire (2), Toth (3), Fede Pizarro (1), Perbelini (12), Colmena, Notario y Tavares (2). 27 - 28 Bathco Calle, Tercariol, Colunga (3), Ángel Fernández (2), Maestro (2), Cangiani (3), Aja (3), Martínez (3), Lombilla, Prokop (2), Juanjo Fernández, Muñoz (2), Scott, Rubiño (3), Silva (2), Moyano (3.) Parciales: 2-4, 4-4, 7-7, 10-11, 13-15 –descanso– 16-16, 19-19, 22-22, 24-23, 26-25 y 27-28.

Árbitros: Ignacio García Serradilla y Andreu Marín Lorente.

Los de verde siguieron al pie de la letra las indicaciones del técnico y el Bathco perdió la ventaja (10-11). Cuétara no se lo pensó dos veces y lanzó la tarjeta verde sobre la mesa. Los de Torrelavega necesitaban un tirón de orejas para recuperar el control del contragolpe y la concentración en los últimos minutos de la primer parte. Exactamente igual de bien que funcionó el tiempo muerto de los conquenses, funcionó el de los naranjas.

Los del Besaya retomaron la senda correcta y despertaron justo a tiempo para recuperar esos tres goles a favor (11-14) que invitaban a tranquilidad. La diferencia en el electrónico y los tres palos consecutivos del Rebi Cuenca consolidaban la superioridad naranja en El Sargal, pero cierto relajo en las filas de Torrelavega llevó a los de Jacobo Cuétara a enfilar rumbo a vestuarios para el descanso (13-15) con los conquenses sin domar del todo.

El Rebi Cuenca retornó a la pista como un miura (16-16) para igualar el partido mientras dejaba en jaque a la linea defensiva del Bathco y obligaban al entrenador naranja a detener el juego a los tres minutos de la reanudación. Los del Besaya necesitaban, de nuevo, aclarar ideas y mayor concentración en la última línea para tomar, por tercera vez, los mandos del partido.

El tanteo se mantuvo (19-19) hasta que los conquenses dejaron de perseguir al Bathco para ser los de Torrelavegua quien iba a rebufo. A falta de quince minutos para la bocina final, en el Sargal estaba todo por decidir. El Rebi Cuenca encontró en la inseguridad defensiva naranja un hilo del que tirar y abrió una pequeña brecha (24-22) que era remontable, pero había que contener para que no fuese creciendo y complicando en exceso la recta final del partido al Bathco.

Había tiempo y lo limitando de efectivos de los conquenses podría materializarse en errores y cansacio en las filas del equipo que dirige Lidio Jiménez. El Bathco rozaba la remontada y seguía empeñado de traerse los dos primeros puntos de la temporada a casa (27-27). En ese momento, Nico Colunga saltó con el balón y desde los seis metros perforó la red del Rebi Cuenca para traerse la victoria a Torrelavega a falta de dos segundos.