Oswaldo Maestro, lateral derecho del Bathco, salta mientras arma el brazo para el disparo rodeado de rivales del Rebi Cuenca. LOF
Asobal

Colunga sale al rescate del Bathco

Los naranjas celebran una victoria con el gol del central a dos segundos del final en Cuenca tras un partido marcado por la inestabilidad defensiva

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

El certero disparo de Nico Colunga desde los seis metros a falta de dos segundos para la bocina final permite al Bathco celebrar su primera ... victoria (27-28) del curso ante el Rebi Cuenca tras un partido irregular marcado por la inestabilidad defensiva de los naranjas sobre la pista de El Sargal.

