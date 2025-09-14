El Blendio Sinfín firma un empate en su visita a Oviedo

El Blendio Sinfín resuelve su visita al Confía Oviedo con un empate (30-30) que es reflejo del equilibrio entre ambas escuadras durante todo el ... encuentro. Mientras que el cuadro asturiano mostró capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes del juego, los sinfinistas demostraron fortaleza táctica y cohesión grupal.

El reparto de puntos puede que no deje del todo satisfecho al conjunto de José Manuel Herrero Lon que llevo la iniciativa en el juego y en el electrónico durante gran parte del partido. A lo largo de esta la primera mitad, los extremos del club santanderino jugaron un papel crucial; Luis Gustavo Da Silva y Marcos Aguilella destacaron en la finalización desde posiciones laterales. A pesar de algunas amonestaciones y lanzamientos fallidos, asturianos y santanderinos lograron mantener la intensidad del encuentro.

Oviedo Confía Oviedo: Prieto, Francesche (2), Pérez (2), Sanz (2), Goux (6), Galán (4), Gon Pulgar (1), Ureña (2), Lopes (1), David Pulgar (2), Granda (5), Rossi (1) y Blanco (2). 30 - 30 Blendio Sinfín Blendio Sinfín: Doval, Alonso (2), Valverde (1), Domínguez (4), Pardo (4), Aguilella (6), Blanco (1), Pla, Basualdo (2), Saud (4), Da Silva (6), González, Arnau y Payá. Parciales: 3-2, 6-6, 8-8, 9-12, 11-14, 13-16 –descanso– 14-19, 18-22, 19-25, 23-27, 26-28 y 30-30.

Árbitros: Muras y Fernández.

El Blendio Sinfin tomó ventaja hacia el final de la primera parte gracias a una serie de goles consecutivos que les permitió cerrar con una ventaja de tres tantos (13-16). En la segunda mitad, el Oviedo ajustó su estrategia al intensificar la presión defensiva e incrementar su eficacia en los lanzamientos a puerta.

A medida que avanzaban los minutos, los santanderinos respondieron con cambios tácticos que les llevó a incorporar más movimientos internos para abrir espacios y aprovechar sus lanzamientos desde media distancia. La igualdad ganó protagonismo en la recta final del partido inaugural del curso y, en un emocionante final, resolvieron en tablas (30-30) .