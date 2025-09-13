El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente María Pérez, leyenda del atletismo: gana su tercer mundial de marcha
Alberto Aja

Un nuevo Blendio Sinfín

La llegada de Lon al banquillo santanderino abre un ciclo cimentado en la cantera

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:49

El Blendio Sinfín ha cambiado de entrenador, pero su esencia sigue presente mientras la identidad del cuadro santanderino se mantiene intacta, a pesar del cambio ... apresurado del último verano, que llevó a Rubén Garabaya hasta Macedonia del Norte y a José Manuel Herrero Lon, casi toda una vida en el club desde la desaparición del Teka, a dar un paso al frente y tomar las riendas del otro equipo de su vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  3. 3

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  4. 4 El Bar Cos recupera su esencia marinera
  5. 5

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  6. 6

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  7. 7

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  8. 8

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  9. 9

    Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos
  10. 10

    La alcaldesa de Bezana: Â«Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pagueÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un nuevo Blendio Sinfín

Un nuevo Blendio Sinfín