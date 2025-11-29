El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marko Jurkovic engaña al portero Álvaro Pérez para anotar un gol. LOF
Liga Asobal

Prokop rescata al Bathco en León

Los naranjas, con el eslovaco como principal referente ofensivo, no cierran su remontada ante Ademar y celebran el empate después de un partido irregular

Adela Sanz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:26

Los ocho goles de Jakub Prokop, máximo anotador no solo del Bathco sino de todo el partido, permitieron a los naranjas coger aire en sus ... peores momentos y rescatar un punto gracias al empate (28-28) ante el Ademar. Los de Dani Gordo llegaron a tener una ventaja de seis tantos que se diluyó ante el coraje con el que los cántabros protagonizaron un amago de remontada que los llevó a firmar un empate ante un rival directo en la dura pugna por los puestos europeos y una plaza en la Copa de España. A falta de que concluya la jornada, los del Vicente Trueba son segundos en la clasificación de Asobal a falta del resultado del partido del Logroño La Rioja.

