Prokop rescata al Bathco en León

Los ocho goles de Jakub Prokop, máximo anotador no solo del Bathco sino de todo el partido, permitieron a los naranjas coger aire en sus ... peores momentos y rescatar un punto gracias al empate (28-28) ante el Ademar. Los de Dani Gordo llegaron a tener una ventaja de seis tantos que se diluyó ante el coraje con el que los cántabros protagonizaron un amago de remontada que los llevó a firmar un empate ante un rival directo en la dura pugna por los puestos europeos y una plaza en la Copa de España. A falta de que concluya la jornada, los del Vicente Trueba son segundos en la clasificación de Asobal a falta del resultado del partido del Logroño La Rioja.

Ademar León Saeid Barkhordari, Álvaro Pérez; Oscar Lindqvist (2), Javier Miñambres (7), Patryk Wasiak (2), Darío Sanz (3), Adrián Fernández, Rodrigo Pérez, Rubén Rozada (1), Sergio Sánchez (3), Álvaro Duarte, Gonzalo Pérez (6), Samuel Saiz, Aitor Albizu, Eduardo Fernández (3) y Rodrigo Benites (1). 28 - 28 Bathco Torrelavega Carlos Calle, Leo Tercariol; Andrés Moyano, Marcio Silva (1), Carlos Gómez (1), Álex Rubiño (1), Junior Scott, Javi Muñoz (5), Juanjo Fernández, Jakub Prokop (8), Borja Lombilla, Isidoro Martínez (5), Jokin Aja (1), Facundo Cangiani (2), Marko Jurkovic (2) y Ángel Fernández (2). Parciales: 1–3, 4–5, 6 –7, 10–10, 14–12, 17–13 –descanso– 19–14, 22–17, 24–19, 25–20, 26–23 y 28–28.

Árbitros: Miguel Martín Soria Fabián y Jesús Álvarez Menéndez.

En el inicio del duelo, los naranjas no desaprovecharon los errores y falta de ritmo ademarista (2-4), que arrancó el partido con un par de marchas menos que los de Torrelavega. Los leoneses fueron desperezándose con el paso de los minutos y, aunque consiguieron alcanzar en el electrónico al Bathco (5-5), no tenían las ideas claras en esos primeros minutos. Es cierto que mantenían el pulso, pero los del Besaya llevaban la iniciativa sin problemas en el Palacio de los Deportes mientras jugaban a placer ante los de Dani Gordo.

El control naranja se tambaleó después del zarpazo de Javier Miñambres (10-10). Entonces el Ademar ya rugía con fuerza y Jacobo Cuétara intentaba devolver al partido al Bathco en dos tiempos muertos con apenas tres minutos de diferencia (13-10). Fue Fafa Cangiani quien desatascó el ataque torrelaveguense cerrando una sequía anotadora que les estaba complicando en exceso el partido pese a su buen arranque.

El Bathco había reaccionado después del tirón de orejas de Cuétara e iniciaba una remontada (16-13) en los últimos compases de una primera mitad que comenzó teñida de naranja pero se fue decantando después hacia el blanco leonés. El Ademar llegó al receso con la mayor diferencia a favor de la primera parte (17-13) y con la sensación de encarrilar un partido que tras la bocina del medio tiempo parecía tener un sino muy distinto al que se preveía a juzgar por los primeros minutos.

Atasco ofensivo

El paso por vestuarios agudizó las diferencias entre Ademar y Bathco cambiándose las tornas del inicio del duelo. De pronto eran los leoneses quienes habían hincado el diente (21-15) a los naranjas, muy alejados de la imagen de esos primeros veinte minutos del partido. Tampoco había que dar por vencidos a los de Torrelavega. A los de Jacobo Cuétara les tocaba ponerse el mono de trabajo para iniciar la conquista del territorio ademarista con Jakub Prokop liderando en solitario un ataque naranja con poca fluidez que no conseguía recortar distancias (25-20).

El ritmo anotador había descendido mucho en este segundo asalto y, a pesar de que Prokop era de los pocos recursos ofensivos naranjas que quedaban, las dianas del eslovaco (25-22) eran una bombona de oxígeno suficiente para mantener a los visitantes vivos en los peores momentos. Sirvieron al Bathco para aguantar y esperar con paciencia su oportunidad. Cuando llegó, no lo dudó. El carácter de los naranjas siempre ha marcado las remontadas de un equipo acostumbrado a tirar de resiliencia y esta no era una excepción. A falta de dos minutos para la bocina final el partido ya era de alta tensión (28-26) y todo era de nuevo posible.

En el lado local, los nervios habían atenazado a un Ademar que veía escapar entre sus dedos una renta de seis goles a favor. Esas dudas las aprovechó un Bathco lleno de coraje y con empuje suficiente para aguantar con la cabeza fría. Javi Muñoz, desde los siete metros, y Marcio Silva, desde los seis, cerraron el marcador (28-28) que permite a los del Besaya cerrar noviembre sin derrotas y aspirando a terminar la jornada en el segundo puesto.