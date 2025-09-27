El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Plantilla y cuerpo técnico del Uneatlántico Pereda posan en la pista de La Albericia antes de empezar la Liga . Javier Cotera
Balonmano

El Uneatlántico Pereda salta a la pista

El máximo representante femenino cántabro estrena curso con una plantilla llena de talento montañés y el santanderino Gustavo Alonso al frente del banquillo amarillo

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El objetivo es muy claro: «Mantenernos en División de Honor Oro y, si puede ser, con la tranquilidad de la temporada pasada, que lo hicimos ... a falta de un mes de terminar, todavía mejor». Gustavo Alonso, el entrenador del Uneatlántico Pereda, reconoce que en el vestuario amarillo «ya hay ganas de empezar a competir» después de una pretemporada de seis semanas que «se hace larga», según el expivote que ahora gobierna el destino del equipo santanderino exactamente igual que lo hizo con la línea de seis metros cuando jugaba en Asobal.

