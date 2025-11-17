El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Votación de la propuesta de Apebol durante la asamblea de la Cántabra. Sane
Bolos

La asamblea aprueba la paz con Apebol y la vuelta de los 19 metros a Primera

El cónclave de la Cántabra enviará al de la Española la posibilidad de que el emboque valga 40 en todas las zonas válidas del corro

Borja Cavia

Borja Cavia

Torrelavega

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

A partir de 2026 bajarán dos peñas de División de Honor y promocionará la duodécima. La asamblea de la Federación Cántabra aprobó que el requisito ... impuesto por Apebol para que el convenio, y con él la paz entre las partes, saliera adelante por un margen justo y no sin el debate entre la junta directiva y una parte de los integrantes del cónclave. En la cita, celebrada en la sede del CIMA en Torrelavega, además se aprobó la implantación del circuito de segunda individual femenino, la vuelta de los diecinueve metros a la Primera Categoría y la posibilidad de que el emboque valga 40 en los partidos de Liga, algo que tendría que ratificar la Española.

