La asamblea aprueba la paz con Apebol y la vuelta de los 19 metros a Primera

A partir de 2026 bajarán dos peñas de División de Honor y promocionará la duodécima. La asamblea de la Federación Cántabra aprobó que el requisito ... impuesto por Apebol para que el convenio, y con él la paz entre las partes, saliera adelante por un margen justo y no sin el debate entre la junta directiva y una parte de los integrantes del cónclave. En la cita, celebrada en la sede del CIMA en Torrelavega, además se aprobó la implantación del circuito de segunda individual femenino, la vuelta de los diecinueve metros a la Primera Categoría y la posibilidad de que el emboque valga 40 en los partidos de Liga, algo que tendría que ratificar la Española.

Con 45 asambleístas presentes y tras guardar un minuto de silencio en memoria de Máximo Sainz Cobo, asesor jurídico de la Federación y el balance del curso de Julián Vélez, arrancó la batería de propuestas, que tenía en la realizada por la Apebol para cambiar los tres descensos por dos y una promoción como eje central. Tras un amplio debate entre la junta directiva y varios miembros de la asamblea la propuesta salió adelante con veinte votos a favor, dieciséis en contra y nueve abstenciones. Un triunfo de Julián Vélez y un avance hacia el entendimiento entre Apebol y Federación que contó con el rechazo del núcleo de la asamblea que viene de la legislatura anterior.

LAS PRINCIPALES PROPUESTAS Apebol Desde el próximo año bajarán dos peñas a División de Honor y una tercera jugará la promoción.

19 metros La Primera recupera los 19 metros como distancia máxima de tiro dos años después.

Segunda femenina Con el número de jugadoras por definir, habrá Segunda femenina a partir de 2027.

Parejas libres Las parejas en Segunda y Tercera ya no dependerán de las peñas, se podrán formar libres.

Emboque de 40 Propuesta para la Española, que el emboque valga 40 en cualquiera de sus posiciones válidas.

Final antes de tiempo Rechazada. Los partidos en Segunda y Tercera se mantendrán con seis chicos.

El debate creció hasta llegar a varios puntos seguidos en los que no estaba clara la orientación del voto. Uno era la vuelta de los diecinueve metros a la Primera Categoría, una medida aprobada en segunda votación después de igualar los 'noes' y los 'síes' a dieciséis en primera instancia. También supondría una modificación importante la aprobación del valor 40 del emboque en cualquier posición válida del corro, una medida que supone una modificación del reglamento y que necesita de la aprobación de la Federación Española. Además se aprobó la creación de un circuito individual femenino de Segunda Categoría y que las parejas en Segunda y Tercera no dependan de las peñas. No se admitió la finalización de los partidos en esas categorías cuando estén resueltos, por lo que tendrán que disputarse los seis chicos de cada encuentro.