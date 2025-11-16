La asamblea de la Cántabra aprueba la paz con la Apebol

Borja Cavia Torrelavega Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:08 Comenta Compartir

A partir de 2026 bajarán dos peñas de División de Honor y promocionará la duodécima. La asamblea de la Federación Cántabra aprobó que el requisito impuesto por Apebol para que el convenio, y con él la paz entre las partes, saliera adelante por un margen justo y no sin el debate entre la junta directiva y una parte de los integrantes del cónclave. En la cita, celebrada en el Centro de Investigación del Medio Ambiente de Torrelavega, además se aprobó la implantación del circuito de segunda individual femenino, la vuelta de los diecinueve metros a la Primera Categoría y la posibilidad de que el emboque valga 40 en los partidos de Liga, algo que tendría que ratificar la Española.

Con 45 asambleístas presentes y otra decena más de espectadores en el salón de actos, la asamblea comenzó con un minuto de silencio en memoria de Máximo Sainz Cobo, asesor jurídico de la Federación y presidente del comité de competición fallecido hace unas semanas. El relevo de Maxi fue el primer punto del día votado tras la aprobación del acta de la asamblea anterior, una presidencia que asume José Antonio Saro, que estará respaldado por Iván Calvo López y por Enrique Torre.

A partir de ahí, y tras el balance del curso de Julián Vélez, arrancó la batería de propuestas, que tenía en la realizada por la Apebol para cambiar los tres descensos por dos y una promoción como eje central. Tras un amplio debate entre la junta directiva y varios miembros de la asamblea como Luis Fernández, de la peña Darío Gutiérrez, Guillermo Borbolla o Emilio Alsina, de la San José, la propuesta salió adelante con veinte votos a favor, dieciséis en contra y nueve abstenciones, un triunfo de Julián Vélez y un avance hacia el entendimiento entre Apebol y Federación que contó con el rechazo del núcleo de la asamblea que viene de la legislatura anterior.

El debate creció hasta llegar a varios puntos seguidos en los que no estaba clara la orientación del voto. Uno era la vuelta de los diecinueve metros a la Primera Categoría, una medida aprobada en segunda votación después de igualar los noes y los síes a dieciséis en primera instancia. Una lógica y solicitada por las peñas de Primera que cambiaár de nuevo el paradigma de la categoría. También supondría una modificación importante la aprobación del valor 40 del emboque en cualquier posición válida del corro, una medida que supone una modificación del reglamento y que necesita de la aprobación de la Federación Española, que, en teoría, no tendrá su próxima asamblea hasta el mes de marzo.

Además se aprobó la creación de un circuito individual femenino de Segunda Categoría, dar oficialidad a la Supercopa de veteranos y a la Copa Apebol femenina y la eliminación de los ascensos de categoría de Segunda a Primera mediante el circuito de parejas, unas duplas que la asamblea también aprobó que, en Segunda y Tercera, puedan ser libres sin depender de las peñas. En categorías menores el órgano federativo respaldó que los partidos de la Liga Alevín-Benjamín se diriman en ocho chicos de una tirada, sin necesidad de cierres.