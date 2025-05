Borbolla sigue fiel a su Supercopa

Borja Cavia Roiz Miércoles, 28 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Supercopa en el mundo de los bolos tiene un nombre, el de Hermanos Borbolla. Los nojeños se llevaron ayer en Roiz su tercer entorchado consecutivo, décimo en total, en el torneo tras imponerse a Peñacastillo por 1-4. Mario Borbolla, que embocó en cuatro ocasiones, fue el ejecutor de un partido en el que los costeros siempre fueron por delante.

El duelo se iniciaba con varias incógnitas, especialmente la del rendimiento de un cuadro nojeño con apuros durante la primera vuelta liguera y que, eso sí, había sido capaz de empatar en su duelo particular con Peñacastillo. Los de Cañas han acabado mejor la primera parte del campeonato, aunque también han mostrado fisuras en momentos clave. Todo ello con dos partidas habituadas a jugar al pulgar y en una bolera de las que nunca regala nada. A Faelo le gustaban las boleras complicadas y por eso su templo siempre es de los que obliga a poner todas las bolas en el sitio, aunque ayer el cutío presentó un estado peligroso de cara a la caldera y generoso a la hora de caer la madera.

La tarde se inició con un homenaje al que fuera alma máter de la peña local, un reconocimiento que tendrá su prolongación el próximo viernes con un torneo en el que participarán dieciséis bolsitas. También estaba prevista la entrega de la insignia de oro y brillantes a su hermano Calixto, aunque éste ya la había recibido en el año 2007.

Superados los prolegómenos, el primer turno de tiro fue para Peñacastillo, que se marchó hasta el tiro máximo de la competición, los diecinueve metros. Ambas partidas se habían visto las caras en este mismo partido hace dos temporadas con victoria de Borbolla, un equipo que arrancó por delante el choque gracias al primer emboque de Mario Borbolla. Su rival no había cerrado y el de Meruelo encontró golpe en tierra un cachi que su capitán había colocado unos centímetros por encima de la diagonal.

Con el sol cayendo al pulgar y la nutrida afición valdáliga acumulada a la sombra en la mano, el duelo afrontó un segundo parcial en el que estuvo una de las claves del cara a cara. Tras subir doce bolos los nojeños llegaron al tramo final de birle con la necesidad de birlar dos bolas de cuatro para el cierre. Salió la primera de Manuel Domínguez y, con la segunda, David Cecín vio como un bolo rodaba hasta el último de la mano para lograr el objetivo. Otro chico para Noja.

Apagados de tiro y más acertados de birle, los de Cañas bajaron a dieciséis metros en un tercer parcial que quiso rescatar Víctor González con un emboque en la última bola. No sirvió de nada. Borbolla machacó el ser supremo de los bolos hasta en cuatro ocasiones para dejarse el encuentro a tiro de un parcial. La única desconexión de los ayer visitantes llegó en el cuarto, en el que, de nuevo de tiro largo, el colocado por ellos, se quedaron lejos de un cierre que sí encontró su rival.

En un intento de cambiar el rumbo de la contienda Peñacastillo apostó por los dieciocho metros, pero la dinámica era de su rival. Los 43 bolos que tenían por delante para ganar no fueron un impedimento para que Mario Borbolla embocara con la primera, festejará el acierto, y acertara de nuevo con la segunda para sentenciar un encuentro que sirvió para llevar la decena de trofeos de la Supercopa a las pobladas vitrinas de la Ángel y José Borbolla. Y es que pese a no estar haciendo su mejor temporada, el cuadro costero siempre compite en los momentos decisivos para mantener el ratio de, al menos, sumar un título por año. Peñacastillo, por su parte, no pudo conseguir su segundo trofeo del año tras ganar en marzo la Copa Apebol.

