El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior

El cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior. Uriarte, en la penúltima prueba del Mundial, que se ha celebrado en el circuito de ... Montmeló, ha brillado para que ya en la última cita, en Valencia, el campeonato esté sentenciado. Tras lograr la pole position, firmó dos segundos puestos en las carreras del fin de semana en Barcelona, resultados que le permitieron sellar matemáticamente el título.

«Muy contento, al final es un sueño hecho realidad. Hemos hecho un trabajo impresionante durante toda la temporada. Estoy muy agradecido a mi equipo porque ellos han sido los que me han apoyado durante todo este año«, señalaba el cántabro. »Ha sido una temporada perfecta y hemos sido los que mejor hemos trabajado. Gracias a todos los que lo han hecho esto posible y ahora vamos a disfrutar de lo que nos queda de 2025, para cerrar esta etapa con un gran recuerdo».

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, felicitó a Brian Uriarte a través de sus redes sociales, con un mensaje en el que manifestó que el piloto es un «orgullo» para la región y un «ejemplo» de «talento, trabajo y pasión por el motor». «Tu futuro promete muchas más victorias», vaticinó.