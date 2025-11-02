El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Brian Uriarte, en su box, con su equipo celebrando el título. Seventy Two Motorsports
Motociclismo

El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior

El cántabro termina segundo en las dos carreras en Montmeló y deja sentenciado el título a falta de una prueba

M. Vidart / E. Press

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

El cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior. Uriarte, en la penúltima prueba del Mundial, que se ha celebrado en el circuito de ... Montmeló, ha brillado para que ya en la última cita, en Valencia, el campeonato esté sentenciado. Tras lograr la pole position, firmó dos segundos puestos en las carreras del fin de semana en Barcelona, resultados que le permitieron sellar matemáticamente el título.

