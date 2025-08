Camargo celebra el título de la Liga Femenina tras imponerse a Covadal

Borja Cavia Santander Martes, 5 de agosto 2025, 07:34 Comenta Compartir

La Liga Femenina ya tiene campeón. Camargo, el mandamás desde los albores del torneo allá por el mes de marzo, revalidó el título logrado ... en 2024 gracias a su victoria ante Covadal, lo que le daba el campeonato con una jornada de antelación. No fue un partido fácil para las de Maliaño, que se aprovecharon del turno de descanso de Peñacastillo para lograr un merecido entorchado en el que apenas han tenido momentos de flaqueza. Y es que los números no engañan y las presididas por Gerardo Castanedo han ganado veinte encuentros, empatado dos y cedido sólo uno, el que perdieron ante Peñacastillo en el inicio de la segunda vuelta en Cañas, el único momento de duda en una plantilla cuya capacidad birladora le ha llevado a grandes registros durante todo el curso. Sólo tras la derrota ante su perseguidor y el empate seguido ante Deva vieron cómo se acercaban sus principales rivales, aunque, a partir de ahí, no han vuelto a ceder punto alguno.

En realidad, el título camargués se fraguó en el inicio liguero, cuando ganaron a Peñacastillo, la Bolística y Deva y, a la vez, las santanderinas se dejaban tantos por el camino ante las del Besaya y, sobre todo, ante Los Remedios, en el partido que quizá sirviera como punto de inflexión en el campeonato. Fue en ese momento cuando las de Unquera se quedaron como segundas clasificadas, cuando Camargo alzó el vuelo en cuanto a puntos de margen se refiere y cuando las ahora capitaneadas por Andrea Gómez vieron alejarse la contienda. Y eso que, en la segunda vuelta, las capitalinas han recuperado su mejor versión. Pase lo que pase en la última jornada, merece un amplio reconocimiento la temporada de Atlético Deva, ahora mismo segunda, y que descansará en el cierre de la competición. Completan el cuadro de triunfadoras de la Liga las jugadoras de Los Remedios y Casar, clasificadas para la Copa Federación.

